¿Fue penal para Boca?: la explicación de Conmebol tras la polémica jugada en La Bombonera

En un final cargado de polémica, Boca Juniors empató 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera y quedó obligado a ganar en la última fecha de la fase regular de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica para avanzar a la próxima ronda del certamen. En el último tramo del encuentro, dos decisiones del árbitro venezolano Jesús Valenzuela fueron determinantes para el resultado.

A horas del encuentro, la Conmebol publicó los audios del VAR correspondientes a las dos jugadas que despertaron la bronca del mundo Xeneize. La primera fue el gol anulado a Miguel Merentiel, que hubiera significado el 2-1 para el equipo de Claudio Úbeda.

Según explicó el VAR, la acción fue invalidada por una mano previa de Milton Delgado. «Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable«, detalló el audio.

La otra jugada polémica llegó apenas dos minutos después. Todo Boca reclamó penal por una mano en el área de Lucas Romero, capitán del conjunto brasileño. Sin embargo, desde el VAR entendieron que no hubo infracción.

“El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, señalaron en el diálogo revelado por Conmebol. Durante la revisión también se escucha a uno de los asistentes repetir: “Quiere quitar su brazo. Rebota, posición natural”.

Tras el pitazo final, varios futbolistas de Boca rodearon a Valenzuela para reclamarle por ambas decisiones. Entre los más efusivos estuvo Leandro Paredes, quien le recriminó al árbitro: «¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste«.

El descargo de Leandro Paredes tras el empate de Boca Juniors en La Bombonera

Luego del partido, el campeón del mundo con Argentina volvió a cuestionar el arbitraje. “Fuimos superiores. La vara no es la misma para los dos lados, ya lo vivimos en Brasil. La última jugada es muy rara, aunque sea tendría que haberla revisado”, sostuvo.

Por su parte, Claudio Úbeda también apuntó contra la actuación de la terna arbitral y del VAR. “La postura del árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, sobre todo en la última jugada. El partido no debería haber terminado así”, expresó en conferencia de prensa.

El entrenador además pidió que exista “premio y castigo” para los árbitros, del mismo modo que ocurre con jugadores y entrenadores cuando tienen malos rendimientos.

A una fecha del cierre de la fase de grupos, Boca deberá vencer a Universidad Católica el próximo jueves para asegurarse la clasificación a octavos de final, al menos como segundo de su zona.