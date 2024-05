Bernardo Deliso, goleador de San Patricio: «Somos justos campeones»

San Patricio del Chañar logró el primer título de su historia en Lifune al ganar el Apertura y Bernardo Deliso fue su goleador con 8 tantos.

El delantero repasó la conquista en diálogo «Subite al Podio» de RN Radio (de lunes a viernes de 17:30 a 19) y también se refirió a las polémicas arbitrales del triunfo decisivo ante Alianza.

«Hay una felicidad muy grande en todos los jugadores y en toda la gente de la ciudad que está muy emocionada. Hay una base y un trabajo desde hace años en el club», destacó.

En la última fecha ante los de Cutral Co, el Santo recién lo pudo ganar en el tiempo de descuento con un gol de penal del capitán Osvaldo Brito.

«Parecía que no podíamos disfrutarlo adentro de la cancha. Prefería ganar 4 a 0 pero esta forma tiene lo suyo, al final se festeja igual», comentó sobre la agónica definición.

En Alianza y también en Don Bosco que era el otro aspirante al título, quedó bronca por el penal sancionado y por otros fallos arbitrales.

«Para mí fue penal. Y en el primer tiempo hubo un penal que lo cobraron afuera y estaba 40 o 50 centímetros adentro del área, de esa jugada no habló nadie«, opinó Deliso.

«Los árbitros se equivocaron todo el torneo, para los dos equipos. He visto cosas peores que pasan de largo. Es una lástima porque capaz se ensucia un poco el torneo pero nosotros somos justos campeones», agregó.

El goleador también valoró el campeonato de los zapalinos que terminaron segundos. «Fue dura la pelea, Don Bosco también hizo un gran torneo. Fue muy parejo, ellos solo empataron algún partido más y por eso quedamos arriba. Esta vez nos tocó a nosotros, hemos hecho buenos torneos antes y nos quedamos en la puerta», repasó.

Sobre sus 8 goles y el hecho de ser el máximo anotador, el atacante aseguró: «Hay un gran equipo atrás que jugó y creó muchas situaciones de gol, a mí me tocó terminarlas».

Acerca del trabajo del entrenador, Ignacio «Nano» Sánchez, Deliso señaló: «Fue impecable, para sacarse el sombrero. Nos motivó mucho y nos hizo creer que éramos los mejores».

Deliso, el «Pescador» del gol

El delantero reparte su tiempo entre los entrenamientos y su trabajo a cargo de la pescadería «Marea Azul» que abrió en Cipolletti y Cinco Saltos. Recientemente también inauguró un local en El Chañar («El Pescador») y, por el rubro, se ganó el apodo de «Pescador» que también le queda por su rol de goleador.

«No trabajo en el campo como otros de mis compañeros pero laburo casi todo el día, hasta las 19 que me voy desde Cipolletti hasta El Chañar a entrenar. Son 50 kilómetros de ida y 50km de vuelta pero no me cuestan, lo hago con alegría, pertenecer a este equipo me llena de orgullo», aseguró.

Escuchá a Bernardo Deliso, en «Subite al Podio» de RN RADIO

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).