Deportivo Rincón perdió de local con Atenas y salió de la zona de clasificación en el Federal A

Deportivo Rincón perdió 1 a 0 con Atenas de Río Cuarto como local en la fecha 15 del Federal A y salió de la zona de clasificación en la zona 3.

El León venía de perder con Cipolletti en La Visera de Cemento por 2 a 1 con un gol agónico y esta fue su segunda derrota consecutiva. El nuevo DT, Germán Noce, debutó contra el Albinegro y aún no pudo sumar.

El único gol del encuentro lo marcó Alejo Mainero a los cinco minutos del segundo tiempo. El equipo neuquino tuvo las mejores chances pero falló en la definición y convirtió en figura al arquero Franco López.

Rincón formó con: Alejandro Sánchez; Cristóbal Valbuena, Rodrigo Herrera, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Axel Oyola, Cristian Correa, Daniel Carrasco, Juan Ignacio Achetoni; Matías Domínguez y Cristian Estigarribia.

Con esta derrota, los dirigidos por Noce quedaron 6° y salieron de la zona de clasificación. Lo alcanzaron en puntos Juventud Unida de San Luis y FADEP que tienen mejor diferencia de gol.

La próxima fecha, el León visitará a San Martín de Mendoza que marcha último dos puntos más abajo pero todavía debe jugar este domingo contra Costa Brava en General Pico.