Un fin de semana inolvidable vivió el Prokart, con la reapertura del Noni Erdozain de Zapala y con la consagración de los campeones. Santiago Jara, Julián Riquelme, Luciano Coseani, Benjamín Jara, Tomás Bruno, Cassio Lanigau, Juan Blanco y Alejandro Biassi se sumaron a los ya consagrados Ciro Suárez y Esteban Pach. La jornada contó con la presencia del intendente Carlos Koopmann y la senadora nacional Julieta Corroza.

El histórico circuito fue remodelado a nuevo y el ProKart lo celebra. (Prensa Municipalidad de Zapala)

Jara se consagró campeón de la categoría más potente de la divisional, la Super Sudam Senior. Tras haber cosechado dos victorias a lo largo de la temporada, y con el segundo puesto detrás del vencedor Joaquín Gorlero Pizarro en la última del año, el cipoleño terminó siendo un merecido campeón. Llegó al cierre del certamen a 11 puntos de Facundo Bustelo, pero al ganar la clasificación, la serie y la prefinal, achicó a 7.

Tras la exclusión de Bustelo, y luego de un buen mano a mano con Gorlero Pizarro, Jara aseguró el segundo puesto (a 1s3 del ganador) y cumplió su sueño de campeón. Tercero llegó otro jovencito, Máximo Estabanez (a 8s1), que de esta manera cerró con un podio su temporada debut en la SSS.

Riquelme, Blanco y Coseani, con el 1

La definición más espectacular del fin de semana se dio en la 150 Pista, dónde se consagró Riquelme. El oriundo de Plottier llegó a la definición tres puntos por debajo de Sami Mendaña, que no se presentó a la última carrera. Riquelme quedó adelante en el campeonato tras hacer la pole, pero aún le faltaba el requisito de la victoria.

La final fue un mano a mano entre Riquelme y Agustín Maraschini, quien vio la bandera a cuadros, pero después fue sancionado. Así, Riquelme se quedó con el título. Tercero llegó Juan Blanco, que en la prefinal se consagró campeón entre los Graduados.

El título más celebrado fue el de Coseani en la Varilleros. Tras haber obtenido su único triunfo en la séptima fecha, llegó a la definición con 36 puntos de ventaja. Sin embargo, tuvo que renegar con varios problemas en su karting y a la hora de la definición el margen se había achicado a 21 unidades. Finalmente, le alcanzó con el sexto puesto obtenido en la batería decisiva. El triunfo fue para el misionero Nicolás Morinigo y tercero Fernando Kot.

Blanco, Riquelme y Pach fueron los dueños de su categoría. El ProKart cerró en el Noni Erdozain zapalino.

La dinastía Jara, Bruno y el nuevo campeón

En la Junior 150 se consagró campeón el menor de la dinastía Jara, Benjamín. Con cuatro triunfos en el año, dominó prácticamente toda la temporada y pese gran cierre de Lautaro Reyes, que cantó victoria en Zapala. Jara aseguró el título con el segundo puesto en la final (a 3s4 de Reyes). Guido Ferreryra fue tercero, a 14s.

Tomás Bruno se coronó como monarca de la Junior 125. Con tres victorias en el año, le alcanzó con el quinto puesto obtenido en la final. El ganador de la carrera fue el subcampeón Noah Vasicek, seguido por Valentino Mangini (a 3s9) y Facundo Montes Yebra, quien llegó a 5s2 de Vasicek, quien lideró cada una de las salidas a pista. Además del título de Tomás, la familia Bruno terminó celebrando también el tercer puesto de Joaquín en el campeonato.

Otro que celebró en Zapala fue Cassio Lanigau, nuevo campeón de la Promocional. Tras tres victorias en el año, le terminó ganando el campeonato por pocos puntos a Valentín Marucci, quien venció en las últimas tres carreras del año y que además había ganado en la quinta fecha. Tras la pole de Genaro Fernández Salvioni, Marucci se quedó con todo, pero le faltaron 5 puntos para ser campeón. En la final del domingo fue escoltado por Fernández Salvioni (a sólo 5 décimas) y por Lanigau, quien llegó a 3s6 de Marucci y aseguró la consagración.

Definiciones para todos los gustos

Entre tantas definiciones, el mejor espectáculo lo brindó la Light 150, dónde el viedmense Ezequiel Ochoa le ganó la final a Gastón Gómez por apenas 77 milésimas. Tercero llegó el campeón Ciro Suárez (consagrado la fecha anterior), a sólo 3 décimas de Ochoa. Suárez, que el año pasado fue campeón del Prokart y el KCC, este año repitió en la Light, con tres triunfos a lo largo del año, misma cifra que Ochoa, que había vencido en las dos primeras carreras del año. Este fin de semana, Suárez dominó todas las salidas a pista, pero en la fina se tuvo que conformar con el tercer puesto.

Tras la consagración anticipada de Esteban Pach, sólo tres máquinas participaron de la final de la Súper Sudam Máster. Julián Pessino alcanzó su tercer triunfo del año, escoltado por Juan Pablo Bonoris (a 25s4) y Paulo Bistolfi (a 25s7). Pach obtuvo cinco triunfos en el año, y este fin de semana estuvo corriendo en la Súper Sudam Senior, categoría en la que competirá el año próximo. Juan Pablo Bonoris ganó la serie y el resto de las salidas a pista fue para Pessino.

Tomás Bruno, Luciano Coseani, Alejandro Biassi y Ciro Suárez, más campeones 2026 en el centro provincial de Neuquén.

Una definición no apta para cardíacos se dio en la Light 150 Graduados, dónde Alejandro Biassi se quedó con el título tras haber cosechado apenas una unidad más que Leandro Cerda. La victoria fue para Oscar Rebolledo, segundo llegó Cerda y tercero Biassi, que había arrancado el año con dos triunfos. Pero Cerda ganó las dos fechas anteriores y llegó a la final de este domingo apenas a tres puntos de Biassi. Los dos puntos más que le sacó a Biassi en la final no le alcanzaron para gritar campeón. Para Rebolledo fue el segundo triunfo del año.

Por último, en la escuelita volvió a ganar Benicio Benjamín Lobos (tres victorias consecutivas en el cierre del año) y en la flamante categoría Woman se impuso Aylén Bajeneta, por delante de Agustina Jara y de Aldana Lorenzo.

El Prokart cerrará su año con la cena anual que se llevará a cabo el próximo 11 de diciembre en Cipolletti.