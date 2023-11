La primera medida de Herrón en Boca: cuatro ausencias sorpresivas para enfrentar a San Lorenzo

Rojo no podrá estar debido a una lesión que arrastra en el aductor izquierdo.

Tras el duro golpe de perder la final de la Copa Libertadores y la renuncia de Jorge Almirón, Boca intentará acomodarse en la Copa de la Liga Profesional. Este miércoles, Mariano Herrón, el técnico interino tendrá su debut ante San Lorenzo con la llamativa ausencia de Taborda y tres jugadores más.

Vicente Taborda, el mediocampista de 22 años que fue titular ante Estudiantes en el torneo local, ingresó en el tiempo extra con el partido 2-1 abajo para el Xeneize ante el Flu en medio de la búsqueda del empate, sin embargo, el nuevo técnico no lo citó para el encuentro ante el Ciclón.

Ademá, Herrón tampoco podrá contar con el capitán Marcos Rojo, quien arrastra desde hace un tiempo una lesión, Frank Fabra, que terminó la final -en la que se fue expulsado- con un golpe en una de sus rodilla.

Ezequiel Fernández el volante que fue uno de los puntos altos en el Maracaná, tiene una molestia en un gemelo tras haber terminado acalambrado en Río de Janeiro y tampoco podrá estar presente en el Nuevo Gasómetro.

Si bien el entrenador dirigió la primera práctica este lunes por la tarde, es muy probable que pare un once con la gran mayoría de los titulares, a excepción de los que no están bien que no fueron citados.

Marcelo Saracchi tiene grandes posibilidades para reemplazar al colombiano y habrá que ver en el mediocampo si se inclina por Jorman Campuzano o realiza otra variante que modifique el esquema.

Los 23 convocados por Mariano Herrón para enfrentar a San Lorenzo

Arqueros: Sergio Romero y Javier García

Defensores: Marcelo Weigandt, Lucas Blondel, Nicolás Valentini, Facundo Roncaglia, Bruno Valdez, Marcelo Saracchi, Nicolás Figal, Luis Advíncula.

Volantes: Jorman Campuzano, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Bullaude, Diego González, Valentín Barco, Juan Ramírez.

Delanteros: Lucas Janson, Miguel Merentiel, Darío Benedetto, Luca Langoni, Edinson Cavani, Norberto Briasco.