Mastantuono y Nico Paz, dos que se pueden meter en el once de Argentina ante Venezuela

Franco Mastantuono y Nico Paz pelean por un puesto en la Selección Argentina. (Fotos: @Argentina)

En la previa del partido de este jueves ante Venezuela por la anteúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, Lionel Scaloni aún no definió el equipo que presentará la Selección Argentina y mantiene alguna dudas.

El entrenador reconoció que Franco Mastantuono y Nico Paz tienen chances de meterse entre los once titulares. En el caso del ex River, sería su debut desde el inicio ya que solo sumó minutos en el cierre contra Chile en la última doble fecha en junio.

«Lo veo bien, su club lo está llevando de una manera positiva. Su entrenador y sus compañeros lo están arropando, hemos hablado con él para que ver cómo se encuentra, es una posibilidad», reconoció Scaloni sobre Mastantuono, actual jugador del Real Madrid.

Sobre Nico Paz, que también pertenece al Madrid pero está a préstamo en el Como de Italia, el DT comentó: «Ya jugó en Chile y demostró que puede estar a la altura de aportar. Ambos pueden formar parta del equipo, es una de las ideas que tengo en la cabeza».

«La única manera de verlos es adentro de la cancha, sin olvidarnos de la edad que tienen. Hay que valorar que son chicos que nos van a dar un montón en el futuro», concluyó.

Las dudas de Scaloni para enfrentar a Venezuela

El arquero y la defensa no tienen dudas para Lionel Scaloni. Dibu Martínez estará bajo los tres palos y la última línea se conformará con Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

El entrenador ya confirmó que Lionel Messi será titular en su último partido en Argentina por Eliminatorias y Julián Álvarez lo acompañará en la delantera.

Los otros números puestos de mitad de cancha para adelante son Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Enzo Fernández no viajó por suspensión y Alexis Mac Allister está en duda porque llegó en las últimas horas y arrastra una molestia muscular.

De esta manera, quedan dos puestos por resolver. Giovani Lo Celso es una alternativa, además de los mencionados Mastantuono y Nico Paz.

Otras variantes posibles son Thiago Almada, titular en los últimos partidos o Lautaro Martínez para formar un tridente con Messi y Julián.