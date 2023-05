Mundial Sub 20: Canadá 2007, la última alegría de la Selección Argentina

Agüero fue el goleador y el mejor jugador del Mundial Sub 20 de 2007.

Con un Kun Agüero sensacional, la Selección Argentina fue bicampeona del mundo Sub 20 en Canadá 2007, en la última copa que ganó hasta el momento en la categoría.

Fue el sexto título de la Albiceleste que venía de consagrarse en Holanda 2005 con Lionel Messi como figura y también con Agüero en el plantel.

Ya sin la Pulga, el Kun fue el líder futbolístico del equipo de Hugo Tocalli que ganó 6 de los 7 partidos en muy buen nivel. Oscar Ruggeri lo había hecho debutar en la Primera de Independiente con solo 15 años y 35 días y cuando llegó el Mundial de Canadá ya era figura en el Atlético de Madrid.

Con 6 goles, fue el máximo anotador del torneo y también lo eligieron como figura del campeonato, un doblete que también consiguieron Javier Saviola en 2001 y Messi en 2005.

El plantel también contó con un subcampeón Mundial en Brasil 2014, Sergio «Chiquito» Romero; tres integrantes del plantel que intervino en el Mundial Rusia 2018, como Federico Fazio, Gabriel Mercado y Ever Banega; y dos campeones del mundo en Qatar 2022: Angelito Di María y Alejandro «Papu» Gómez.

En el Mundial de 2007, el Sub-20 Albiceleste integró el Grupo E. Debutó con un empate sin goles frente a República Checa y aseguró su clasificación con una goleada por 6-0 a Panamá y un exiguo 1-0 a expensas de Corea del Norte.

Lo mejor vino de octavos de final hasta el sprint final. Primero un triunfo de 3-1 al muy físico representativo de Polonia (un gol de Di María y dos de Agüero); en cuartos, frente a México, asomó la figura de Maxi Moralez para sellar el 1-0 y en semis los argentinos se despacharon con un elocuente 3-0 a Chile, merced a sendas rúbricas en la red de Moralez, Di María y Claudio Yacob.

En ese equipo chileno estaban varios del los que luego integraron la camada más exitosa de su historia como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel y Mauricio Isla.

La gran final de la 15° edición de la Copa Mundial Sub 20 de Canadá se hizo efectiva el 22 de julio de 2007 en Toronto. Los checos se pusieron en ventaja merced a un gol de Martin Fenin en el cuarto de hora inicial.

El Kun Agüero estableció el empate a los 17′ y cuando transcurrían 41 minutos de la parte llegó el gol de Mauro Zárate con sabor a título.´

Los once protagonistas iniciales de la Selección nacional Sub 20 que consumó su sexta vuelta olímpica fueron Sergio Romero; Gabriel Mercado, Federico Fazio, Leonardo Sigali y Emiliano Insúa: Ever Banega, Matías Sánchez, Maximiliano Moralez y Pablo Piatti; Mauro Zárate y Sergio Agüero.

De ahí en más, Argentina no pudo volver a ganar el Mundial Sub 20 y estuvo lejos de hacerlo. A Egipto 2009 no clasificó, en Colombia 2011 llegó a cuartos de final, en Túnez 2013 tampoco clasificó, en Nueva Zelanda 2015 y Corea del Sur 2017 perdió en primera ronda mientras que en Polonia 2019 cayó en octavos.

Plantel completo de Argentina

1) Sergio Romero (Racing); 2) Federico Fazio (Sevilla, España); 3) Emiliano Insúa (Liverpool, Inglaterra); 4) Gabriel Mercado (Racing); 5) Ever Banega (Boca); 6) Matías Cahais (Boca); 7) Claudio Yacob (Racing); 8) Matías Sánchez (Racing); 9) Mauro Zárate (Vélez); 10) Sergio Agüero (Atlético Madrid, España). 11) Damián Escudero (Vélez); 12) Javier García (Boca); 13) Germán Voboril (San Lorenzo); 14) Leonardo Sigali (Nueva Chicago); 15) Alejandro Cabral (Vélez); 16) Alejandro Gómez (Arsenal); 17) Maximiliano Moralez (Racing); 18) Angel Di María (Rosario Central); 19) Pablo Piatti (Estudiantes); 20) Lautaro Acosta (Lanús) y 21) Bruno Centeno (San Lorenzo).