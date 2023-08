Giuliano, el roquense que competirá por cuarta vez en el Sudamericano Infanto Juvenil, que será en Bariloche

Giuliano salta y se toma de las anillas, con fuerza eleva sus brazos y lleva sus piernas adelante, se da vuelta y gira quedando de cabeza. Así entrena el gimnasta de Roca que se consagró campeón por primera vez en 2019 con tan solo diez años. Hoy se prepara para competir en su cuarto Sudamericano Infanto-Juvenil, que se realizará este año en Bariloche.

Desde muy pequeño Giuliano Paz jugaba a hacer gimnasia junto a su hermana Florencia. Luego, a sus ocho años comenzó a practicar el deporte por primera vez en el Gimnasio Patagonia, donde lo impulsaron a crecer y ganar importantes campeonatos.

Al principio entrenaba dos horas diarias, luego a sus nueve comenzó a ejercitarse cuatro horas con su actual entrenador y guía Maximiliano Fattori. Ese mismo año fue subcampeón nacional. A esa misma edad ingresó y participó en la categoría de «élite» en donde se mantiene hasta hoy a sus quince años.

Maximiliano entrena a Giuliano desde pequeño. Foto: Andres Maripe.

Competencias

Al pasar los años Giuliano se fue enfrentando a grandes desafíos. En 2018 con tan solo diez años compitió en su primer Sudamericano Infanto-Juvenil en Lima, Perú, donde quedó en el segundo puesto por equipo en el cual participaron chicos de otras distintas provincias y el roquense Fausto Catalini.

En 2019 participó de su segundo Sudamericano Infanto-juvenil en el cual se consagró campeón en el aparato de Anillas, que fue realizado en Colombia. Un año después no hubo competencias en el país debido a la pandemia generada por el Covid-19.

En 2022 otra vez se abrieron las competencias y participó en su tercer Sudamericano que se desarrolló en Ecuador y en el cual obtuvo en segundo puesto, nuevamente por equipo.

Este año la tan ansiada competencia se realizará en Bariloche y se realizará desde el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre. Allí competirá Giuliano junto a su equipo en la categoría AC4: Benicio Manolo, Joaquín Britos y Julián Depasquale.

En este campeonato los jóvenes deberán enfrentarse a varios elementos: anillas, barras, suelo, salto y arzones.

1/ 3 Giuliano en los arsones. Foto: Andres Maripe. 2/ 3 El gimnasta haciendo suelo. Foto: Andres Maripe. 3/ 3 El joven en las barras paralelas. Foto: Andres Maripe.

Al respecto Giuliano contó a diario RÍO NEGRO que «siempre me pongo nervioso. La ansiedad no falta por querer clasificar y más ahora que estoy por competir en Argentina y en mi provincia» y agregó «es una oportunidad increíble y me pone muy contento».

El deportista contó que en Colombia se encontró con su competencia más dura. «Yo era chiquito y me veía muy preparado para ir al torneo y sabía que no podía tener ningún error y cuando llegó fue mucha presión. Eran buenísimos todos».

El adolescente de 15 años reparte su rutina escolar con sus entrenamientos. Pues debido al nivel de competencia practica más de cuatro horas diarias.

El gimnasta además participó de distintos torneos regionales, provinciales y nacionales en los cuales obtuvo grandes resultados.

El orgullo de por Giuliano está latente. No es una sorpresa que haya alcanzado el máximo nivel, pues todos los días entrena, es persistente y está enfocado. Se encuentra entre los mejores del continente y aún así expresa con gran sencillez su emoción por poder participar.