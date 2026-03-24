Griezmann se va del Atlético Madrid y será rival de Messi en el clásico del Sol de Florida

El Atlético Madrid de España emitió un comunicado en el que confirmó que el histórico delantero francés Antoine Griezmann continuará su carrera en el Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

“El Atlético Madrid y Orlando City han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada», comenzó el comunicado en el que también se aclaró que “el delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”.

De esta manera, destacaron que “el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas».

Griezmann, que comenzó su carrera en la Real Sociedad de España, llegó al Atlético Madrid en el 2014 y se desempeñó en el Colchonero durante durante 10 temporadas en dos ciclos (2014-2019 y 2021-2026), donde disputó 488 partidos en los que anotó 211 goles y entregó 92 asistencias.

Pese a que el Atlético lleva más de una década compitiendo en la elite europea, Griezmann solo pudo ganar la Supercopa de España 2014 con el club español.

Durante su próximo desafío como profesional, Griezmann, que este 21 de marzo cumplió 35 años, se desenvolverá en el clásico rival del Inter Miami, equipo donde juega el argentino Lionel Messi.