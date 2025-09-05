La picante frase de Beccacece en la previa del partido contra Argentina por las eliminatorias

Beccacece confía en que Ecuador vencerá a Argentina en la última fecha de eliminatorias.

El técnico argentino, Sebastián Beccacecce, le restó importancia al empate sin goles de Ecuador ante Paraguay este jueves en Asunción, que le hizo perder posiciones a la Tricolor en la tabla del clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026.

La selección de Ecuador, clasificada con anticipación a la cita norteamericana del próximo año, igualó en su visita a la Albirroja, que con el resultado celebró su regreso a una Copa del Mundo tras una ausencia de 16 años.

La paridad, sin embargo, hizo que Ecuador pasara de la segunda a la cuarta posición de las Eliminatorias Sudamericanas, que el próximo martes disputarán su decimoctava y última fecha.

Por favor, ¡NO PODEMOS SER TAN CONFORMISTAS! Bajo ese argumento, digámosle a los jugadores que ya ni siquiera se presenten ante Argentina. ¿Para qué? Si "ya estamos clasificados". ¡Que alguien le diga a Beccacece que el hambre de gloria ES INNEGOCIABLE!

«No hay motivo para preocuparse. Vamos a ganarle a Argentina«, afirmó con optimismo, refiriéndose al juego del cierre, en el que se ausentará, por descanso, el astro argentino Lionel Messi.

Sin embargo, el DT argentino Beccacece, reconoció que Ecuador «no hizo su mejor partido» aunque cuestionó que, en su concepto, no se valore el trabajo de sus dirigidos.

«Tengo la sensación de que cada vez que vengo a una rueda de prensa no se valora o no se reconoce lo que hacen los jugadores. Yo no necesito un reconocimiento«, resaltó Beccacece.