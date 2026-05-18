Joaquín Vera logró un gran triunfo en la Senior del Karting con caja en Fernández Oro

Datri (de rojo) y Vera, segundo y primero de la Senior en el Karting con caja. (Foto Prensa KCC)

Este fin de semana se disputó la tercera fecha de la temporada 2026 del Karting con caja en el Gran Premio Aniversario de Fernández Oro que contó con 94 competidores en las finales del domingo.

Diego Hernández, Martín Petto, Lautaro Peralta, Joaquín Vera, Javier Bergondi, Mariano Montenegro, Simón Fernández y Valentino Pérez Morando se impusieron en las diferentes divisionales.

En la Senior, el cipoleño Joaquín Vera le ganó por 1s4 a Bautista Datri. Tercero finalizó Tomás Baeza. Este último dominó todas las salidas a pista, pero en la final no tuvo ritmo y se tuvo que conformar con el último escalón del podio.

Datri, que había ganado las dos primeras carreras del año, largó quinto y terminó haciendo un buen negocio con el segundo lugar. Fue una gran carrera con intercambios permanentes en los primeros lugares del clasificado.

Diego Hernández obtuvo su primer triunfo en la categoría Internacional. Luego de haber dominado cada una de las salidas a pista, en la final le sacó 3s639 a su escolta, Darío Muñoz. Tercero quedó el retornado Gabriel Pérez Rau, a 4s164. La divisional volvió a tener actividad luego de no tener competidores en la segunda fecha.

En la Kayak 250, Martín Petto cosechó su segundo triunfo del año. En un ajustado final, le ganó por apenas 386 milásimas a Juan Romani. Tercero, a más de 6s, llegó Matías Colángelo, que en la tarde del sábado se quedó con la serie. El resto de las salidas a pista fueron todas para Petto, que ya había ganado en la fecha inaugural.

La celebración en la Junior se fue para Rincón de los Sauces, de la mano de Lautaro Peralta. En la final, aprovechó un error del líder del campeonato, Laureano Martínez, que se fue ancho y se despistó. Peralta aprovechó para quedarse con la punta y le ganó por 5s7 a Francisco López. Tercero quedó Santino Romani. Laurano Martínez, además de haber ganado las dos primeras carreras, dominó todas las salidas a pista este fin de semana, pero no pudo redondear en la final.

En la Varilleros, el triunfo fue para Javier Bergondi, con 2s5 de ventaja sobre Lucas López, que venía de ganar las dos primeras del año y que además hizo la pole y se impuso en la serie y en la prefinal. Pero en la prueba decisiva no resistió el embate de Bergondi y se tuvo que conformar con el segundo lugar. Tercero llegó el debutante Ramiro Salvo.

Tras la pole position y el triunfo de Oscar Rebolledo en la serie, la prefinal y la final de la Máster fueron para Mariano Montenegro. En la pista, llegó primero Rebolledo, pero fue reclasificado segundo ya que superó a Montenegro con bandera amarilla. Tercero quedó Alejandro Carrasco. La Máster es la única divisional que tiene tres ganadores diferentes en tres fechas: los otros ganadores fueron Federico Hormazábal y Oscar Rebolledo.

Por último, en la Pre Junior ganó Simón Fernández, escoltado por Giuliano Díaz y Ciro Romero. En la escuelita, ganó Valentino Pérez Morando. La próxima fecha se correrá entre el 6 y el 7 de junio, también en Fernández Oro.