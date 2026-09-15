Kily González asumió en Inter Miami: debutará con Lionel Messi en una final

Cristian “Kily” González comenzó oficialmente su ciclo como entrenador del Inter Miami y tendrá un estreno de máxima exigencia. El director técnico argentino fue presentado este martes como nuevo conductor de Las Garzas, dirigió su primera práctica y en apenas unas horas deberá afrontar una final ante Cruz Azul.

El rosarino tendrá bajo sus órdenes a un plantel repleto de figuras internacionales, con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Casemiro como algunos de los principales nombres. Su llegada se confirmó después de que recibiera la autorización correspondiente para trabajar en Estados Unidos.

El vínculo del entrenador con la franquicia de Florida se extenderá hasta junio de 2028. De esta manera, tendrá su primera experiencia al frente de un equipo de la MLS después de haber dirigido a Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense en el fútbol argentino.

A los 52 años, el exmediocampista asumió el desafío más importante de su carrera como entrenador y lo hará en un contexto particular: su primer partido será directamente por un título.

⚠️🇺🇸 Kily González, charlando con David Beckham, en su PRIMER ENTRENAMIENTO como DT del Inter Miami…



Su último partido oficial fue hace ya UN AÑO, cuando fue despedido de Platense, tras perder 3-0 vs Independiente. 👀 pic.twitter.com/WIRaTdzmiJ September 15, 2026

La charla de Kily González con David Beckham en la práctica

Durante su primera jornada de trabajo, Kily tuvo además un encuentro con David Beckham, uno de los principales accionistas del Inter Miami. Ambos mantuvieron una charla durante la práctica, en una de las primeras imágenes del nuevo entrenador junto a una de las figuras más importantes de la institución.

Desde las redes oficiales, el club le dio la bienvenida con un mensaje contundente: “Listo para trabajar. Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González”.

Kily González confirma que estará mañana dirigiendo.



Entrenó esta mañana a Inter Miami por primera vez.



Una posibilidad "ni soñada".#InterMiamiCF pic.twitter.com/M0tOxyTsrI — José Armando (@Jarm21) September 15, 2026

La presentación llegó después de varias semanas de movimientos en el banco del conjunto estadounidense.

De esa forma, González se convirtió en el tercer entrenador del Inter Miami en lo que va de la temporada, luego de los ciclos de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

El debut con un título en juego: la Campeones Cup

El estreno del Kily González será este miércoles frente a Cruz Azul, por la Campeones Cup. El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami desde las 20 de Estados Unidos, las 21 de Argentina.

La competencia enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX, por lo que el argentino tendrá la posibilidad de levantar un trofeo apenas iniciado su ciclo.

Para González será, además, una primera prueba inmediata para comenzar a plasmar su idea de juego y conocer el funcionamiento de un plantel que cuenta con algunas de las principales estrellas del fútbol sudamericano.