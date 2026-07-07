Se confirmó la grave lesión de una figura de Bélgica: se pierde el resto del Mundial

Bélgica goleó a Estados Unidos por 4-1 y se metió a los cuartos de final del Mundial. En un partido con mucha polémica por la no sanción a Balogun, los europeos impusieron su futbol en Dallas y eliminaron al último local que seguía con vida.

A pesar de la clasificación, la mala de la jornada fue la lesión de Amadou Onana. El mediocampista del Aston Villa se retiró del campo de juego a los 17 minutos con mucha bronca y dolor por la situación, con lágrimas en sus ojos presagiando lo peor.

PREOCUPACIÓN EN BÉLGICA POR AMADOU ONANA 🇧🇪❌



Por esta acción, el mediocampista quedó sentido en su rodilla derecha y debió ser reemplazado. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/oMBmVQ6iHg — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Este martes, se le realizaron estudios que confirmaron la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Lógicamente, está descartado para el duelo frente a España por los cuartos de final y es baja para lo que resta de la Copa del Mundo. Se estima que tendrá un tiempo de recuperación aproximado de ocho meses.

El resto del partido ante Estados Unidos, Onana lo vivió en el banco de suplentes con una férula y muletas para trasladarse. Romelu Lukaku, autor del último gol del partido, protagonizó el momento más emotivo: el delantero le dedicó el tanto a su compañero levantando la remera con su nombre.

La dedicatoria de Lukaku hacia el lesionado Onana.

Además, a pesar de la lesión, Onana se sumó a los festejos por la clasificación con sus compañeros y recibió un gran cariño por parte de sus compañeros. Con esta sensible baja, Bélgica ya se enfoca en el duelo de cuartos de final frente a España, que será el próximo viernes 10 de julio a las 16 horas.