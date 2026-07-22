La FIFA reveló el equipo ideal del Mundial 2026: qué jugador de Argentina quedó con Messi

Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron elegidos por los hinchas para integrar el once ideal del Mundial.

Luego de un par de días de votación masiva en la página oficial del organismo, la FIFA dio a conocer el ideal del Mundial 2026 elegido por la gente. Dentro de la nómina de 28 futbolistas preseleccionados, la Argentina metió a dos de sus máximas figuras en la alineación definitiva.

Seis jugadores de España y cinco de Argentina, que disputaron la final del Mundial 2026, integraban el grupo de futbolistas seleccionables para el once ideal del torneo, entre los que también está el arquero caboverdiano Vozinha, una de las revelaciones de la Copa del Mundo, que finalmente se quedó con la elección de arquero del Mundial.

De los argentinos de la lista, Lisandro Martínez y Lionel Messi integraron el once ideal, mientras que Dibu Martínez, Cuti Romero y Enzo Fernández quedaron afuera.

El reconocimiento del público refleja el nivel de ambos jugadores durante el certamen. El astro rosarino volvió a dejar una huella imborrable en la historia de los Mundiales al liderar a la Selección hasta la gran final, siendo el eje futbolístico del equipo y regalando actuaciones memorables.

Por su parte, Lisandro Martínez se consolidó como uno de los mejores defensores del mundo. Su solidez, temple en los cruces y efectividad en el mano a mano resultaron fundamentales para sostener la defensa del conjunto de Lionel Scaloni a lo largo del torneo.

Por el lado del campeón, España, ingresaron Pedro Porro, Marc Cucurella y Rodri Hernández (elegido Balón de Oro del torneo), mientras que Lamine Yamal y Unai Simón no lograron meterse en la formación final.

El equipo ideal del Mundial 2026 que la gente votó en FIFA

Vozinha (Cabo Verde); Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España); Rodri (España), Olise (Francia) y Bellingham (Inglaterra); Messi (Argentina), Haaland (Noruega) y Mbappé (Francia).

La lista completa para la votación

Arqueros: Vozinha (Cabo Verde), ‘Dibu’ Martínez (Argentina), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra), Eloy Sala (Curazao).

Defensores: Lisandro Martínez y ‘Cuti’ Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella y Pedro Porro (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhaes (Brasil), Dayot Upamecano (Francia).

Mediocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembelé y Michael Olise (Francia), Vinícius Jr (Brasil), Enzo Fernández (Argentina), Luka Modric (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri Hernández y Lamine Yamal (España).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Andrés Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).

Con información de ESPN