El fútbol tiene esas historias entrelazadas que son difíciles de explicar y muchas se juntan en una simple foto. Justo hoy, 25 de noviembre de 2026, a seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, apareció un cuadro que está llena de matices. D10S en un extremo, Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme en la fila de arriba y Alfredo Berti en la de abajo.

Esta noche, cuando se prendan las luces de La Bombonera, el palco de Diego será un foco de atención y, a escasos metros, Román verá como el Vasco y Berti se funden en un abrazo, antes del pitazo inicial de Boca-Independiente Rivadavia de Mendoza, en el último cruce de los octavos de final del torneo Clausura. Habrá festejos por la conquista de la Copa Sudamericana, pero también tristeza por el aniversario de la partida del 10.

Bertí, titular en un partido histórico

Berti, que tuvo un efímero paso por el Xeneize, se dio un gusto de aquellos: fue titular en el único partido en el que Maradona y Riquelme compartieron cancha durante los 90 minutos. La historia terminó 4-2 ante Argentinos Juniors y el partido se disputó el 24 de agosto de 1997.

Diego, con 36 años y en el final de su carrera, salió primero a la cancha con la cinta de capitán y la 10. Detrás venía Riquelme, de 19 años, con la 9 en la espalda: había debutado en Primera en noviembre del año anterior. El Vasco, con 22, se había ido a préstamo a Rosario Central en 1996 y volvió para ser una pieza clave hasta el 2000.

El Loco Berti, por su parte, no pudo consolidarse, sufrió con las lesiones e, incluso, tuvo una experiencia por la zona. Junto a Guillermo Barros Schelotto, llegaron hasta el centro de rehabilitación termal de Caviahue (Cearart) para acelerar la recuperación, en 1999.

Arriba: Solano, Riquelme, Traverso, Arruabarrena, Abbondanzieri, Fabrri y Diego. Abajo: Caniggia, Latorre, Berti y Toresani.

Otros nombres, otras historias

La foto tiene además otros personajes imborrables. Cristian Traverso, metido entre Román y el Vasco, se ganó minutos en TV; Diego Latorre es un comentarista que divide aguas; Nolberto Solano se volvió a Perú y sigue en contacto con el club; y la Tota Néstor Fabbri suele aparecer en los medios.

Los tres que completan la foto tienen ganchos especiales con momentos actuales y, claro, con Diego. El Pato Abbondanzieri no es del grupo cercano a Riquelme, pero su imagen se vio muchas veces en la previa de la final de la Sudamericana del sábado pasado: fue el héroe de la conquista de 2005, cuando anotó el penal decisivo para lograr la segunda copa.

Claudio Caniggia fue una debilidad para Diego y armaron una sociedad memorable, tanto en la Selección como en Boca: se adoraban. Y el último, Julio César Toresani, el mismo al que Diego invito a pelear en Segurola y Habana en 1995, cuando jugaba en Colón. Terminaron juntos en el Xeneize y el Huevo se fue joven, a los 51, un año y medio antes que Diego. “Pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro”, dijo Maradona el 22 de abril 2019. Hoy, en el sexto 25 de noviembre sin el 10, llora casi todo el país.