La Selección Argentina de básquet derrotó a Cuba en el inicio de las eliminatorias al mundial 2027

La Selección Argentina de Basquet inició su camino hacia la Copa del Mundo 2027. La albiceleste comenzó las eliminatorias americanas con un buen triunfo de visitante sobre Cuba. Fue victoria 80-68 ante la selección caribeña. Pablo Prigioni no estuvo en el banco, ya que tuvo problemas con la visa para ingresar al país centroamericano.

Ya en el primer cuarto, Argentina marcó diferencias y cerró con un 21-13. En los 10 minutos iniciales, el mejor fue Gonzalo Corbalan, que anotó 8 puntos. En el segundo, las cosas cambiaron y Cuba reaccionó: en dos minutos el local tuvo un parcial de 10-0 e igualó el encuentro. Pero, rápidamente la selección volvió a tomar el control y tomó respiro en el marcador. Marcó 8 puntos consecutivos y se fue al descanso 41-32 arriba.

El tercer cuarto comenzó con buenas sensaciones. Argentina, de la mano de Caffaro y Corbalán sacó una diferencia de 11 puntos. Pero Cuba volvió al acecho y con Karel Guzmán como estandarte se puso a solo un doble. Pero allí apareció la calidad de Gabriel Deck y Juan Fernández para frenar el envión caribeño. Con un buen cierre, el periodo terminó 61-49 para la visita.

En el último cuarto, la diferencia se mantuvo, a pesar de la presión de Cuba por acercarse en el marcador. Los últimos minutos estuvieron marcados por imprecisiones de ambos lados, pero Argentina siempre estuvo arriba y cerró una buena victoria para comenzar con el pie derecho este duro camino mundialista.

El mejor argentino de la noche fue Gonzalo Corbalán. El jugador del San Pablo Burgos se lució con 19 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias en 28 minutos jugados. Lo siguió Francisco Caffaro, que anotó 18 unidades y se quedó con 10 rebotes.

El próximo partido de Argentina

En el otro partido del grupo D, Uruguay venció como visitante categóricamente a Panamá por 93-60. Cabe recordar que los tres mejores de cada grupo avanzarán de fase, y los resultados obtenidos en la primera ronda se trasladarán a la etapa final.

El próximo desafío argentino será el próximo lunes 1° de diciembre contra el mismo rival. El partido se disputará en el estadio de Obras Sanitarias y será transmisión de TyC Sports a partir de las 19.