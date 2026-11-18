El Ente Provincial del Río Colorado elevó una de las compuertas para facilitar el paso del agua ante el incremento del caudal.

Ante el aumento del caudal del río Colorado, el Gobierno de La Pampa, el municipio de 25 de Mayo y el Ente Provincial del Río Colorado (EPRC) intensificaron las tareas de monitoreo y coordinaron acciones preventivas en distintos sectores de la zona.

Este miércoles 18 de noviembre, personal del EPRC realizó maniobras en Puente Dique, que consistieron en elevar una de las compuertas para facilitar el paso del mayor volumen de agua que llega a ese sector.

El vicepresidente del organismo, Claudio Aimar, explicó que, según los registros del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), durante los últimos días se habían registrado caudales superiores a los 600 metros cúbicos por segundo en la estación de medición de Buta Ranquil.

Sin embargo, este miércoles el registro fue de 551 m³/s, lo que representa un descenso respecto de las jornadas anteriores. Aimar señaló que el agua demora aproximadamente 48 horas en llegar desde Buta Ranquil hasta Puente Dique, por lo que, si se mantiene esa tendencia, la disminución comenzaría a reflejarse en la zona durante los próximos días.

Desde el EPRC aseguraron que Puente Dique se encuentra operativo y remarcaron la importancia de mantener el seguimiento de los caudales y el control de la infraestructura hídrica.

Autoridades recorrieron sectores ribereños de 25 de Mayo

En paralelo, funcionarios provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la evolución del río y su posible impacto en las áreas ribereñas y productivas.

El encuentro fue encabezado por el intendente Leonel Monsalve y contó con la participación de los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, y de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández. También estuvieron el secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi; el subsecretario de Cuencas Hídricas y delegado ante COIRCO, Juan Greco; el vicepresidente del EPRC, Claudio Aimar, y el gerente de Producción del organismo, Guillermo Sánchez.

Luego de la reunión, la comitiva recorrió sectores estratégicos, entre ellos El Sauzal, los canales de drenaje y las tomas de agua municipales.

De acuerdo con los registros de COIRCO, el caudal había superado los 450 m³/s en la estación de Buta Ranquil, valores considerados normales para esta época del año, aunque con un crecimiento significativo durante las últimas jornadas.

Durante la recorrida, los equipos técnicos identificaron la necesidad de reforzar algunos sectores de las defensas costeras y las estructuras de las tomas de agua. Las intervenciones buscan prevenir posibles afectaciones y asegurar el abastecimiento de agua para consumo humano.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno provincial, el municipio y los organismos vinculados con la administración del recurso hídrico.