Los Pumas y un podio de victorias memorables en el 2025

Los Pumas completaron otra temporada bajo el mando de Felipe Contepomi y el 2025 quedará en el recuerdo por tres victorias formidables, que al fin y al cabo fueron decisivas para que el equipo argentino termine en el sexto puesto del ranking y sea cabeza de serie para el Mundial 2027. El impacto ante British & Irish Lions, el inolvidable triunfo ante los All Blacks en Vélez y la tremenda reacción contra Escocia marcaron a fuego el año de Argentina, que decididamente se sostuvo en la elite.

En el primer compromiso del año, el equipo Albiceleste derrotó 28-24 a los British & Irish Lions en Dublín, en una jornada que estaba armada para despedir al combinado antes de su viaje a Australia y que terminó en una profunda preocupación para los dirigidos por Andy Farrell.

Un par de derrotas ante Inglaterra le dieron paso al momento más preocupante de la temporada, llegó una lógica victoria ante Uruguay en Salta y los cañones apuntaron al Championship. El certamen se abrió con una caída sin atenuantes ante Nueva Zelanda (41-24), en Córdoba.

Impacto ante Nueva Zelanda y remontada increíble

Sin embargo, la revancha estaba a la vuelta de la esquina. En el siguiente partido, otra vez ante los All Blacks, llegó una de las máximas alegrías. Fue 29-23 en el estadio de Vélez para lograr el primer éxito ante la potencia mundial, en condición de local. Los Pumas, lejos de aflojar, aprovecharon ese envión y también se anotaron una gran victoria ante Australia, por 28-26, en Sidney.

Así se festejó la gran victoria de Argentina ante los All Blacks. (Clarín Fotografía)

La ventana de noviembre se abrió con dos grandes alegrías para los dirigidos por Contepomi. Primero lograron un tremendo 52-28 sobre Gales, en Cardiff, y la prensa internacional se rindió a los pies del conjunto argentino.

En el siguiente turno, la historia fue diferente, pero con un final atrapante. Escocia empezó el partido con un categórico 21-0 y en una reacción formidable, Los Pumas ganaron 33-24 en Murrayfield. Tal fue el impacto, que este éxito se ganó el lugar más alto del podio de la temporada.

Cabeza de serie en el Mundial

Después llegó una ajustada caída ante Inglaterra (27-23), pero a esa altura, Argentina ya era cabeza de serie para el sorteo del Mundial. Cuando se movió el bolillero, cayó en el grupo C y sus rivales en 2027. serán Fiji, España y Canadá. A priori, una zona accesible.

La paradoja es que el saldo de Los Pumas en el año fue negativo (6 triunfos y 7 derrotas). Sin embargo, la mitad de esas victorias fueron épicas. Una buena previa para el flamante torneo que se viene en 2026: el Nations Championship donde Argentina podrá verse las caras con todos los equipos del Seis Naciones: Francia, Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia e Italia.