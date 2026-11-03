Torres: “Estamos conversando para unificar la fecha de elecciones con Río Negro y Neuquén”

El gobernador de Chubut Ignacio Torres dijo este martes que conversa con sus pares de Río Negro Alberto Weretilneck y de Neuquén Rolando Figueroa con el objetivo de unificar la fecha de las elecciones del año próximo en las tres provincias patagónicas y señaló al “mes de agosto como una posibilidad, es la idea que tiene más respaldo”. De todas maneras, Torres aclaró que “mucho de lo que se decida dependerá de la definición respecto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatoria” (PASO) un tema de amplio debate a nivel nacional.

Según Torres el tema fue abordado durante un encuentro entre los mandatarios en la inauguración del empalme entre el Gasoducto Cordillerano y el Gasoducto General San Martín el 26 de octubre pasado en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. A ese encuentro solo concurrió Weretilneck en tanto Figueroa participó de manera remota. Torres señaló que la intención es que cada provincia pueda concentrar el debate electoral en sus propios asuntos antes de la elección presidencial.

El gobernador se expresó respecto al tema luego de participar de un acto en Rawson junto al intendente local Damián Biss quien ayer lanzó duras críticas al gobierno provincial por “tratar a la capital de la provincia de una manera distinta a otras ciudades” y acusó al gobierno provincial “de no ser equitativo en cuanto al reparto de fondos”. También exigió una reparación histórica en cuanto a las regalías y cerró sus declaraciones con un adelanto político fuerte: no descartó ir como candidato a gobernador por una fuerza política que uniría a varias corrientes políticas”.

En sus declaraciones de este martes, el mandatario chubutense le contestó a Biss: el acompañamiento provincial a las ciudades no depende de su signo político y planteó que las diferencias deben discutirse sin afectar la gestión.

Afirmó que Rawson tiene un nivel elevado de obra pública por habitante y enumeró proyectos que, según detalló, cuentan con financiamiento provincial. Mencionó el nuevo gimnasio municipal, cuya inauguración estimó antes de abril; la licitación de la doble vía entre Trelew y Rawson; la estación transformadora del Hospital Santa Teresita; trabajos de iluminación en la avenida Marcelino González y la Ruta Provincial 7; obras en escuelas; el muro de contención de Playa Unión y la nueva planta potabilizadora.

Torres también rechazó que la Provincia mantenga una deuda impositiva con el Municipio. Aseguró que los ministerios de Gobierno y Economía cuentan con comprobantes de pago y sostuvo que, además, se adelantaron recursos y fondos de coparticipación para asistir a la ciudad.

El distanciamiento entre ambos ingresó en una situación sin retorno. Los primeros chispazos llegaron cuando se realizó la Convención Radical para elegir al nuevo presidente del partido. Torres apostó por el intendente de Trelew, Gerardo Merino quien resultó finalmente electo y quien también mantiene un enfrentamiento político con Biss.

El intendente de Rawson, presidente del radicalismo en ese entonces fue clave en la alianza con el PRO en 2023 la que llevó a Torres a la gobernación. Pero ahora todo parece indicar que no será lo mismo para 2027 aunque un sector de la UCR seguirá acompañando al actual gobernador. El anuncio del jefe comunal capitalino no hizo más que reforzar las versiones respecto a una candidatura a la gobernación teniendo en cuenta que culminará su segundo mandato al frente de la intendencia y no podrá volver a presentarse.

Pese a la discusión política, el gobernador se presentó este martes en el acto de inauguración de la construcción de la sede de la Fundación Sagrado Corazón y compartió el acto junto a Biss y otros funcionarios municipales. Biss agradeció la presencia del mandatario. “Su presencia le da otra jerarquía a este acto”, dijo en su discurso.