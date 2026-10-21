Merentiel también escribió su historia en el Maracaná: pasó a Riquelme en la tabla de goleadores

La Bestia marcó el 2-0 y llegó a los 65 goles en el Xeneize. (AP)

La noche en el Maracaná no solo entregó el agónico gol de Leandro Paredes para el 3-1 final ante Vasco da Gama, sino que tuvo otro dato para las estadísticas de Boca. Miguel Merentiel marcó el 2-0 parcial y pasó la línea del presidente. Fue el tanto número 65 de la Bestia, que venía empatado con Juan Román Riquelme, presente en los palos del mítico estadio de Río de Janeiro.

Al analizar la tabla de goleadores en el periodo que abarca desde el 2001 hasta el 2026, el ranking está liderado indiscutiblemente por Martín Palermo, quien alcanzó los 145 goles en 280 partidos, seguido por el Carlos Tevez con 94 festejos, Rodrigo Palacio con 82 anotaciones y Darío Benedetto (71).

Después de un gran pase de Villa, el uruguayo corrió en soledad, abrió el pie y definió. Golazo. (AFP)

La efectividad de Merentiel, con sus 65 goles en 186 encuentros, le permitió superar a Juan Román Riquelme (64) y a figuras de enorme peso en la historia reciente del club como Guillermo Barros Schelotto (52), Marcelo Delgado (39) y dos más recientes, que igualan en 36: Wanchope Ábila y Cristian Pavón.

La extensión del listado histórico en estos primeros 25 años del siglo XXI también refleja la huella de otros nombres propios que dejaron su sello en la red: Lucas Viatri (31 en 133 partidos), Sebastián Villa (30 en 186) y Edinson Cavani (28 en 81).

La palabra de Merentiel

“Se ganó a lo Boca. Con el corazón y todos juntos», afirmó Merentiel luego de la inolvidable noche en el Maracaná. Sobre el gol, dijo que lo pone «entre los primeros puestos de mi carrera. Siempre es lindo marcar con esta camiseta y más en estos momentos importantes”.

Rápidamente, el delantero uruguayo palpitó lo que se viene: “Hoy estamos muy contentos, pero todavía no conseguimos nada. Tenemos que seguir trabajando y tenemos un partido muy importante el domingo (ante Independiente)».