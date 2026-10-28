La conmovedora foto de los padres de Lionel Scaloni que hoy cobra un significado especial tras la muerte de su mamá

La muerte de Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni, a los 74 años, dejó una profunda tristeza en el entorno del entrenador de la Selección argentina. En medio del dolor por su fallecimiento, ocurrido en Pujato, Santa Fe, una fotografía familiar que el director técnico compartió hace casi tres años vuelve a cobrar un significado especial.

Se trata de una imagen que Scaloni eligió para celebrar el primer aniversario de la conquista del Mundial de Qatar 2022, el 18 de diciembre de 2023. Lejos de colocar como protagonista a Lionel Messi levantando la Copa del Mundo, el entrenador sorprendió al elegir una postal de sus padres, Ángel y Eulalia, en su casa de Pujato.

Según reconstruyeron en aquel momento La Nación e Infobae, la fotografía fue la primera de una serie de tres imágenes que Scaloni publicó en Instagram para recordar el título más importante de su carrera como entrenador.

La foto de los padres de Lionel Scaloni que emocionó a los argentinos

En la imagen aparecen Ángel «Chiche» Scaloni y Eulalia Marzetti sentados junto a una mesa en su casa de Pujato, la localidad santafesina donde formaron su familia.

Ambos lucen camisetas de la Selección argentina que Lionel había utilizado durante su etapa como futbolista. Sonríen frente a la cámara y levantan sus pulgares en señal de alegría, mientras un mate completa la escena familiar.

La elección de esa fotografía no pasó inadvertida. En lugar de mostrar primero los festejos en Qatar, Scaloni decidió poner a sus padres en el centro de uno de los recuerdos más importantes de su vida.

Después de esa imagen, el entrenador compartió una postal junto a su cuerpo técnico y otra de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo rodeado por sus compañeros.

El emotivo mensaje de Lionel Scaloni que hoy cobra otro significado

La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento a los argentinos y a quienes participaron de la histórica consagración en Qatar.

En sus palabras, Scaloni definió aquel título como la alegría más grande de su vida y expresó su felicidad por haber podido compartir ese logro con todo el país.

Sin embargo, fue la elección de la primera fotografía la que dejó en evidencia el lugar que ocupaban sus padres en su historia personal.

La publicación adquirió una nueva dimensión este miércoles 28 de octubre de 2026, después de conocerse la muerte de Eulalia, quien atravesaba problemas de salud desde hacía varios años.

La enfermedad de sus padres que preocupaba a Scaloni durante el Mundial

Detrás de aquella fotografía existía una historia familiar marcada por momentos difíciles.

Eulalia Marzetti había sufrido un accidente cerebrovascular antes de la Copa América 2021, mientras que Ángel Scaloni también había atravesado problemas de salud relacionados con un ACV.

Según recordó TN en diciembre de 2023, ambos habían tenido complicaciones médicas que generaron una profunda preocupación en el entrenador durante los años de mayores éxitos deportivos de la Selección.

En distintas entrevistas, Scaloni reconoció lo difícil que había sido afrontar esas situaciones familiares mientras cumplía con sus responsabilidades al frente del equipo argentino.

De hecho, después de conquistar la Copa América 2021 en Brasil, el DT le dedicó especialmente el título a su madre, que por entonces atravesaba un delicado momento de salud.

El último adiós a Eulalia Marzetti, la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti murió a los 74 años después de atravesar problemas de salud durante aproximadamente cinco años. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa médica específica de su fallecimiento.

La mujer vivía en Pujato junto a su esposo, Ángel Scaloni, y era madre de Lionel, Mauro y Corina.

Su muerte volvió a poner en primer plano el fuerte vínculo del entrenador con sus raíces y con una familia que lo acompañó desde sus primeros pasos en el fútbol.

Aquella fotografía de diciembre de 2023, tomada en la intimidad de una casa santafesina y elegida para recordar la conquista de un Mundial, permanece como uno de los gestos más emotivos de Lionel Scaloni hacia sus padres.

Una imagen sencilla, lejos de los estadios y los festejos multitudinarios, que hoy adquiere un significado especial tras la despedida de su mamá.