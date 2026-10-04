Música, maestro: Djokovic eliminó a Zverev, está en semifinales y sigue invicto en el ATP de China

Novak y el festejo de los últimos años. Su tenis fue un violín y lo sufrió Alexander. (AP)

Hay 10 años de diferencia (39-29), uno atraviesa el mejor momento de su carrera y el otro elige los torneos con los dedos de una mano. Sin embargo, la su calidad es inagotable y Beijing es el patio de su casa. Novak Djokovic logró una victoria memorable sobre Alezander Zverev y se metió en las semifinales del China Open, donde está invicto en 32 partidos. Fue 4-6, 6-4, 6-4.

Después de un punto increíble, gran encuentro en la red. Djokovic confirmó que es inoxidable. (AP)

Con su triunfo de 2h35m, el serbio ratificó que todavía tiene mucho tenis para dar y ese registro de 32-0 significa el mejor en la era abierta, porque superó el 31-0 que tiene Rafael Nadal en Roland Garros. Precisamente, el último de los seis trofeos que Nole levantó en Beijing fue despues de una victoria ante Rafa, en 2015. Volvió al torneo después de 11 años y está entre semis.

De menos a más

Djokovic perdió su servicio en el primer juego del partido, un lapsus que resultó suficiente para costarle el primer set. Sin embargo, mostró su característica de resiliencia y determinación para remontar antes de sellar la victoria con el único quiebre del set decisivo.

Resignación y respeto del alemán. Nole quebró en el 5-4 del tercero y está en semis. (AFP)

Con su segunda victoria de la temporada ante un top 2, después de su triunfo en semifinales del Abierto de Australia contra Jannik Sinner, Djokovic mejoró a 10-5 en su serie con Zverev. Es apenas el tercer hombre en la historia de en conseguir una victoria ante un top 3 después de cumplir 39 años, tras Ken Rosewall y Jimmy Connors.

Camino a la final, se las verá con Daniil Medvedev, que en el turno anterior sacó del torneo a Francisco Cerúndolo, mientras que en la otra semifinal se verán las caras Alex de Minaur y Hubert Hurkacz.

Beijing es el patio de su casa y está a dos pasos de su séptima corona. (AFP)

¿Qué dijo Nole después de la victoria?

“Tuve un comienzo terrible. Dos dobles faltas al principio. Hacía bastante frío y, sinceramente, no me sentía en calor, pero fue culpa mía”, dijo Djokovic, minutos después de la gran victoria ante Zverev. “Le di un break temprano y luego fue difícil remontar en el primer set. Tuve un par de puntos de break cuando él sacaba para ganar el set con 5-4, pero no los aproveché, aunque creo que ya desde mediados del primer set sentía que estaba empezando a encontrar un buen ritmo, al menos con mi saque«. agregó.

“Para ser sincero, estos son los momentos por los que todavía juego, por los que compito”, siguió. Y cerró: “La motivación es grande, obviamente, cuando te sientes bien y compites de igual a igual con los mejores jugadores del mundo, frente a 15.000 personas, por supuesto. Ha sido un año difícil, pero sigo ahí, sigo luchando».