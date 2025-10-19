Nico Paz fue la gran figura de Como y marcó un gol ante Juventus en la liga de Italia

Como 1907 dio un golpe tremendo este domingo al lograr su primera victoria contra Juventus, al que venció 2-0. Pero la figura excluyente del equipo fue Nico Paz, el crack de 21 años al que Lionel Scaloni le está dando cuerda en la Selección Argentina.

El juvenil que pertenecía a Real Madrid y que podría ser recomprado convirtió un gol y dio una asistencia, con lo que suma 4 tantos y 4 cesiones en 7 partidos. El español hijo del ex futbolista argentino Pablo Paz intervino en 8 de los 9 festejos del conjunto azul que se colocó sexto, en zona de Conference League.

El gol de Nico Paz en el triunfo de Como ante Juventus en Italia

El golazo de Nico Paz contra JUVENTUS. Al mundial tiene que ir si o si, está en un gran nivel y jugando en un equipo súper chico. Otros en ese puesto les pesa muchisimo. De la nueva camada nadie juega ni tiene rendimientos como Paz. pic.twitter.com/auPyxAGgqP — Matias Ezequiel (@Boninimatias) October 19, 2025

Después del partido, reconoció que «es un sueño» lo que está viviendo y ver que los chicos asisten al estadio con la camiseta que lleva su nombre en la espalda.

«Los niños y la gente se sienten identificados conmigo y es un sueño verlos con mi camiseta, cómo me tratan o se emocionan con una foto. Es un orgullo para mí», manifestó el joven.

El entrenador, Cesc Fábregas, lo llenó de elogios: «Es verdad que yo he creído ahora en Nico Paz, lo estamos llevando a otro nivel pero es todo gracias a él, a cómo trabaja, a su humildad. Llegó de la Selección Argentina esta semana y enseguida se puso a trabajar. Es un campeón».

Y agregó: «Estoy muy tranquilo con el futuro de Nico Paz porque entiendo muy bien cuándo un jugador tiene hambre y tiene una cabeza para convertirse en top, y cuándo uno es un jugador de un momento o de una temporada».

"NICO PAZ PUEDE LLEGAR DONDE QUIERA" 🗣️



🎙️ Cesc Fábregas, entrenador de Como, y un fuerte halago para el mediocampista argentino, figura en el triunfo ante Juventus.



✔️ Cuatro goles en siete partidos de Serie A para el volante. pic.twitter.com/aV8dVtDPDt — El Gráfico (@elgraficoweb) October 19, 2025

«Puede llegar donde quiera si continúa con esta humildad, el talento está ahí», concluyó el técnico.