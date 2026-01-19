Novak Djokovic hace historia en Australia: 100 victorias y 5 fotones en Melbourne Park

Novak Djokovic escribió este lunes una página de leyenda en el Abierto de Australia y se convirtió en el primer hombre capaz de firmar 100 victorias en tres Grand Slam diferentes. El serbio, que ya había cruzado ese umbral en Wimbledon y Roland Garros, repitió en Melbourne Park, para demostrar que lo suyo es pura calidad en cualquier superficie.

El ex Nº 1 del ATP rankings se entregó a la sesión nocturna de la Rod Laver Arena, un escenario que conoce como nadie en el vestuario. En su primer partido de la temporada, Djokovic superó los golpes del español Pedro Martínez por un aplastante 6-3, 6-2, 6-2.

A los 38, Nole tiene la mirada fija en el 25º Grand Slam. (AP)

«Centurión es algo bonito»

«Qué puedo decir? Me gusta como suena… Centurión es algo bonito», dijo Djokovic. «Es bonito ser centurión con esos números. Hacer historia es una gran motivación, especialmente en los últimos cinco o 10 años de mi carrera. Una vez tuve la oportunidad de hacer historia, me sentí todavía más inspirado a jugar el mejor tenis», largó el máximo ganador de torneos de Grand Slam.

«Tuve la fortuna de encontrarme con personas que me enseñaron y guiaron para tener una carrera larga, no quemarme demasiado rápido. Me siento bendecido por seguir jugando a este nivel«, agregó el inoxidable del tenis mundial.

A los 38, Nole tiene un estado físico impecable. (AP)

Gran arranque y dos indomables en la mira

Después de renunciar a competir en Adelaida en la gira preliminar, Nole se sometió su cuerpo a un primer examen físico. Con una carga soportada en las piernas, el balcánico tendrá dos días de margen para afrontar el siguiente asalto. Novak disputará la segunda ronda en Melbourne ante el italiano Francesco Maestrelli, debutante en Grand Slam y vencedor por 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1 sobre el francés Terence Atmane en uno de los partidos más intensos del lunes.

La propuesta de Djokovic busca desafiar el orden establecido. El serbio, que un año atrás escaló hasta las semifinales en todos los grandes, persigue romper el monopolio establecido por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner sobre los trofeos más prestigiosos del deporte. Ambos se hicieron con las últimas ocho copas en la categoría. Un escenario para el que Djokovic busca el antídoto en Melbourne.

Reposo y cambio de remera, en medio de una victoria incuestionable. (AP)

Djokovic, además, compite contra el tiempo. En el torneo donde ha firmado las mayores gestas del su carrera, con 10 trofeos, el serbio rema en busca de algo imposible hasta el momento. A sus 38 años, con una carrera escrita a la espalda, Novak aspira a convertirse en el campeón de Grand Slam más veterano de siempre en el tenis masculino. Una motivación especial para un jugador acostumbrado a romper moldes.

Igualo a Roger 21 las presencias de Novak Djokovic en el Abierto de Australia. Debutó en el 2025 y ahora la cima es compartida con el suizo.