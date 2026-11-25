La delegación zonal que se medirá con los mejores del planeta en Uruguay. (Gentileza)

La Asociación Confluencia dirá presente en los Juegos Mundiales de tae kwon do ITF que se realizarán en Punta del Este, desde el 26 hasta el 29 de noviembre. Serán ocho los representantes, que tendrán la chance de medirse con los mejores del planeta.

Agustín Farina y Nicolás Romero, como entrenadores y competidores, Matías Schvartzman, Juan Pablo González, Santiago Olivera, Walter Abalde y Cristian Zossi, más el umpire internacional Ricardo Gómez conformarán la delegación, pero además habrá una presencia infantil, con María Pía González, de apenas 8 años.

Farina, campeón argentino senior de forma y luchas, contó que “los anteriores fueron en Corea del Sur y Barcelona. Ahora nos tocó más cerca y era una oportunidad que no podíamos dejar pasar”.

“Es nuestra primera experiencia internacional de la Asociación Confluencia y vamos con muchas ganas, a dar lo mejor. Es un evento que tendrá aproximadamente 500 competidores y también se hacen los Juegos Mundiales de tae kwon do adaptado de FATA, que es la Federación Argentina, con mucha participación de chicos con discapacidad”, agregó en declaraciones de Subite al Podio, de RN Radio.

Categorias, cinturones y participantes

Romero (adulto), Farina (senior) y Schvartzam (veteranos) son cinturones negros. En veteranos +45 competirán JP González (rojo punta negra) y Olivera (azul); mientras que Abalde (azul) y Zossi (verde) lo harán en seniors +40. El maestro Ricardo Gómez, séptimo dan, irá en presentación de Río Negro. María Pía González (azul) será de la partida en la división infantiles.

Para tener está posibilidad mundial, Farina resaltó “la importancia de competir en la Argentina Taekwondo Tour, un nacional que se hace en todas las provincias”. Desde ahí salen los clasificados a estas grandes citas.

Está confirmada la presencia de deportistas de China, Estados Unidos, Brasil Chile, Bolivia, Venezuela, Reino Unido, España y Congo. Obviamente habrá uruguayos en acción y más representantes de otras provincias de Argentina.