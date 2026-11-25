El caso de Keila Daiana Da Costa, la joven argentina de 24 años que permanece desaparecida desde el último domingo en Ubatuba, Brasil, mantiene en vilo tanto a la comunidad local como a su familia en la provincia de Misiones.

Según informaron oficialmente los Bomberos de Brasil, la Defensa Civil de Ubatuba y el Ayuntamiento local, de acuerdo con los testimonios recogidos por los diarios Clarín, Misiones Online y la cadena TV Vanguarda, la joven regresaba en motocicleta junto a su pareja, Enzo Antônio, tras finalizar su jornada laboral cuando el rodado se habría detenido al intentar cruzar el puente del barrio Casanga, siendo ambos arrastrados por la corriente desbordada.

Tras el violento temporal que azotó el litoral norte de São Paulo, las tareas de búsqueda ingresaron este miércoles por la tarde en una fase crítica en la desembocadura del río Indaiá, mientras el mal tiempo y el riesgo de deslizamientos condicionan el avance de los rescatistas.

De Misiones a Brasil: quién es Keila Daiana Da Costa y cómo fue el momento de la desaparición

Nacida en el municipio misionero de San Pedro, Keila Daiana Da Costa se había radicado en Ubatuba hace dos años para reencontrarse con su hermano y desarrollar su vida laboral en la costa brasileña, donde conoció a su pareja y encontró un entorno afectivo estable.

La joven trabajaba junto a Enzo Antônio en una pizzería llamada Apokalipse, ubicada a dos cuadras de la playa, y solía compartir en redes sociales su afición por los viajes, entre ellos una reciente visita a Mendoza con amigas.

El domingo 22 de noviembre 2026, tras terminar su turno laboral en medio de calles completamente anegadas, ambos emprendieron el regreso a su vivienda en motocicleta, vehículo que presuntamente se apagó al atravesar el paso sobre el río Indaiá.

El lunes 23 de noviembre 2026, jornada en la que cumplía 31 años, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Enzo Antônio y localizaron la moto semienterrada dentro del cauce, mientras que Keila continúa sin ser hallada.

Cómo sigue la búsqueda en Ubatuba, Brasil, y cuál es el pedido de su familia en Misiones

A diferencia de las primeras horas del rastrillaje, el operativo actual en Ubatuba enfrenta severas restricciones climáticas y logísticas que mantienen en alerta a los familiares de Keila Daiana Da Costa: