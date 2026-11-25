El presidente Javier Milei viaja esta noche a las 21 hacia Asunción para realizar una visita oficial a Paraguay y reunirse con el mandatario Pedro Alliana, quien asumió el Ejecutivo el pasado 6 de noviembre tras la destitución por juicio político de Santiago Peña. El desplazamiento ocurre en pleno sacudón político, judicial y financiero en el país vecino a raíz del vaciamiento y cierre de Ueno Bank.

Milei acude acompañado por el canciller Pablo Quirno luego de aceptar la invitación formal de Alliana, con quien mantuvo una conversación telefónica el 13 de noviembre, una semana después del recambio presidencial.

Tras aquel diálogo, el jefe de Estado paraguayo destacó en la red social X el respaldo explícito del líder argentino: “Me expresó todo su apoyo al Paraguay. Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso”.

La agenda oficial de Milei en Asunción

De acuerdo con el cronograma difundido por Presidencia, la actividad oficial se concentrará este jueves 26 de noviembre a partir de las 10:15 con una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, instancia en la que el mandatario argentino será recibido por el propio ministro.

A las 10:30, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos nacionales y saludo de las delegaciones. Cinco minutos más tarde, a las 10:35, ambos jefes de Estado mantendrán una reunión bilateral a solas, a la que seguirá a las 11 un encuentro ampliado con las comitivas de ambos países y un almuerzo oficial.

A las 11:45 está prevista una declaración conjunta a la prensa de los cancilleres Quirno y Ramírez Lezcano.

Por la tarde, a las 15:30, Milei mantendrá un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde pronunciará un discurso, aunque la Cancillería paraguaya -según mencionó ABC News- mencionó también la residencia presidencial Mburuvicha Róga y adelantó una distinción por parte de académicos de la historia.

El regreso de la comitiva hacia la Ciudad de Buenos Aires quedó programado para el viernes 27 a las 9:00.

De la sintonía con Peña al terremoto judicial por Ueno Bank

La visita constituye el primer contacto presencial de Milei con la nueva conducción paraguaya tras la caída de Santiago Peña, con quien sostenía una estrecha alianza regional e internacional, alineada con el presidente estadounidense Donald Trump —en iniciativas como el denominado Escudo de las Américas contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la migración irregular— y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según precisó ABC, el escenario en Asunción permanece dominado por las derivaciones del colapso de Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante serios indicios de vaciamiento. Destituido por mal desempeño de funciones y recluido con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cue desde el 7 de noviembre, Peña recibió el 13 de noviembre una primera ampliación de cargos por asociación criminal y sumó este martes una tercera imputación por lavado de activos y cohecho pasivo agravado, delitos que se añaden a los expedientes previos por lesión de confianza y administración en provecho propio, con expectativas de pena de entre cinco y diez años de cárcel según cada figura.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la exministra de Justicia, Cecilia Pérez, advirtió este miércoles que el exmandatario podría recuperar la libertad en mayo de 2027. Según explicó, el artículo 19 de la Constitución paraguaya establece que la prisión preventiva no puede superar la pena mínima del delito imputado y ninguno de los cinco cargos atribuidos a Peña posee mínimo propio, lo que fija un tope de seis meses. Pérez atribuyó esa situación a la ausencia de una imputación por enriquecimiento ilícito —penada con un mínimo de un año— y cuestionó a la Contraloría General de la República (CGR) por haberle permitido corregir su declaración jurada sin sanción y por omitir el examen del período 2017-2023, etapa en la que el patrimonio de Peña pasó de cero a G. 23.000 millones.

En contraste con la auditoría aplicada al expresidente de Petropar Eddie Jara, la exfuncionaria señaló que quedaron sin respuesta hechos como el hallazgo de US$ 200.000 en efectivo en Mburuvicha Róga, una mansión en San Bernardino y cuotas de préstamos equivalentes a seis sueldos presidenciales.

La detención de Francisco Peña y la trama de PEAR SRL

La investigación penal, tramitada en la causa N° 92 ante el juez Osmar Legal, alcanza ya a nueve imputados, entre quienes figuran también el extitular del BCP Carlos Carvallo, el exsuperintendente Holger Insfrán, los exdirectores Marco Aurelio González, Liana Caballero Krause y Miguel Ángel Mora, y el exdirector jurídico Aldo Javier Rodríguez González. Este martes, el Ministerio Público imputó además al hermano del exmandatario, Francisco Peña Palacios —por lavado de activos, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y administración en provecho propio—, y a su esposa, Rocío Caballero Bosch, acusada de lavado de activos, para quien los fiscales solicitaron arresto domiciliario con tobillera electrónica y el bloqueo financiero sobre sus bienes y cuentas.

Tras abstenerse de declarar en su audiencia indagatoria, Francisco Peña fue trasladado en la tarde de este miércoles en calidad de recluso número 134 a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, sin el plazo transitorio habitual de 15 días, ante el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación. Según detalló el comisario principal Sabino López, el recinto atraviesa una situación de superpoblación y el hermano del expresidente permanece alojado en una habitación adaptada sin aire acondicionado ni ventilador, provista únicamente de cama, colchón y artículos de aseo, con autorización para recibir alimentos de sus familiares y salir una hora diaria al patio. En el mismo cuartel continúan recluidos de manera indefinida cinco exdirectivos del BCP, entre ellos Carvallo y González.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, Francisco Peña utilizó la sociedad inactiva PEAR SRL —constituida en 2020 por Gustavo Miguel Arietti Hashimoto y Rodrigo Llano Michelagnoli para el cultivo de aguacates y hortalizas— con el propósito de adquirir en septiembre de 2023 un campo de 1.184 hectáreas en María Antonia, departamento de Paraguarí, valuado en US$ 3 millones. El inmueble había ingresado previamente a Financiera Ueno como supuesta dación en pago de Ueno Holding SAECA, firma en la que Santiago Peña poseía 6.144 acciones, y la compra se financió mediante un crédito de la propia entidad bancaria. Luego de que Francisco Peña y su esposa asumieran el control total de PEAR SRL en febrero de 2024, las cuotas del préstamo habrían sido cubiertas por el Grupo Vázquez y justificadas mediante facturas emitidas en junio y agosto de 2026 por supuesta confección de granos forrajeros para la estancia Don Miguel.

En una causa conexa, a pedido del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, el juez Rodrigo Estigarribia decretó este miércoles la inhibición general de bienes y la inmovilización preventiva de cuentas de otras 39 empresas ligadas al Grupo Vázquez —entre ellas Ueno Holding, Ueno Casa de Bolsa, Red UTS Paraguay y Nubicom Paraguay— ante la sospecha de canalización de fondos provenientes de operaciones crediticias irregulares.

El escándalo impacta también en el Parlamento, el Ministerio Público y la actividad comercial. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó a instancias de legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) —Graciela Aguilera, Carlos María López, Emilio Pavón, Carlos Pereira y Luis Federico Franco— un pedido de informes con plazo de 15 días hábiles para que la Cancillería detalle los 73 viajes internacionales que mantuvieron a Peña fuera del país más de 250 días desde agosto de 2023 (70 en ejercicio del cargo y tres como presidente electo a Brasilia, Buenos Aires y Puerto Iguazú), en medio de críticas por demoras previas de esa cartera en responder consultas parlamentarias sobre el asesor Andrés “Andy” Rivas.

Por otro lado, este martes renunció de manera indeclinable el director de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General, Arnaldo Martínez Prieto, quien invocó principios éticos y cuestionó la constitucionalidad de la conducción interina de Alba Cantero, designada por resolución interna de su antecesor, Emiliano Rolón, sin intervención del Consejo de la Magistratura ni del Senado.

En el plano económico, el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, advirtió este miércoles sobre el freno del consumo de cara a diciembre y reclamó un canal único y preciso de información sobre la liquidación bancaria. Si bien reconoció que el Banco Central devolvió cerca de US$ 650 millones a más de 95.000 pequeños ahorristas, señaló que medianas y grandes empresas aún mantienen fondos retenidos, un factor que reduce las proyecciones de crecimiento económico del país al cierre del año.