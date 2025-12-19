Platense y Estudiantes se miden en San Nicolás por el Trofeo de Campeones: formaciones, hora y TV

Este sábado se cierra la temporada 2025 del futbol argentino. Estudiantes y Platense se enfrentarán en San Nicolás por el Trofeo de Campeones, el último título de la temporada. El Pincha, que viene de salir campeón del Clausura el pasado sábado, tras vencer a Racing. El equipo de Eduardo Domínguez se verá las caras contra el Calamar, que se quedó con el Apertura.

Será un choque de realidades diferentes: Estudiantes vive un gran momento futbolístico y llega envalentonado luego de la consagración en Santiago del Estero. Al contrario, Platense jugó su último partido hace más de un mes, tras no clasificarse a los octavos del Clausura.

Esta final no solo será clave porque otorgará una estrella al campeón, sino porque el ganador de este partido sacará boleto directo para disputar otras dos finales: la Supercopa Argentina contra el campeón de la Copa Argentina (Independiente Rivadavia) y la Supercopa Internacional frente al ganador de la Liga 2025 (Rosario Central).

El Calamar llega sin futbol y con nuevo DT

Platense llega con muchas dudas e inactividad a esta final. El último partido del Calamar fue el 17 de noviembre, en la caída 0-3 ante Gimnasia. Luego de la salida de la dupla Orsi-Gómez, el nivel del equipo cayó considerablemente: solo pudo ganar dos partidos en el segundo semestre y terminó en la última posición de la zona B.

En la final será el debut absoluto como director técnico de Walter Zunino, quien fue ayudante de campo de la dupla campeona, y conoce a fondo al plantel. Para este partido hay dos dudas: Federico Losas y Andrés Desábato se pelean el lugar en el arco y Augusto Lotti y Nicolás Orsini compiten por un lugar en la delantera.

Estudiantes tiene casi todo definido

El Pincha, por otro lado, vive un gran presente. El conjunto de Eduardo Domínguez tiene una racha de cuatro victorias consecutivas, que lo llevaron a quedarse con el título del Clausura. Con respecto al equipo que le ganó a Racing, habrá una modificación obligada en el lateral izquierdo: Santiago Arzamendia saldrá del equipo tras terminar con dolores el encuentro contra la Academia. Su lugar lo ocupará Gastón Benedetti.

Además, hay una duda que definirá el técnico en las últimas horas: Tiago Palacios no pudo completar la final y terminó el partido con una molestia muscular. El futbolista de 24 años será esperado hasta último momento. Si no llega, su lugar lo ocupará Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos.

El Pincha buscará el bicampeonato de este torneo, ya que se quedó con el Trofeo de Campeones 2024, tras golear a Vélez por 3-0 en Santiago del Estero. Si triunfa, será el máximo ganador del trofeo junto con River.

Formaciones, horario y TV

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón y Tomás Silva; Leonel Picco y Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez y Franco Zapiola; Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez

Hora: 18

TV: ESPN Premium y TNT Sports.