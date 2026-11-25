En un debut sin contratiempos ante el Congreso, Diego Santilli apostó por la reelección del presidente Javier Milei, destacó la gestión económica y alentó a que el Senado apruebe este jueves la reforma electoral para suspender las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). El jefe de Gabinete dejó esas definiciones en su primer informe de gestión ante la Cámara alta, a casi cinco meses de haber asumido el cargo.

“Muchos dijeron que si hacía lo que prometía, el gobierno de Milei volaba por los aires. Dijeron que iba a haber un estallido. Dijeron que no iba a durar seis meses. Dijeron que le iban a tomar las calles. Dijeron que si cortaba los intermediarios de los planes, le iban a voltear el gobierno. Dijeron que este Congreso no le iba a votar nunca una ley. Se equivocaron. No hubo estallido: hubo crecimiento. No se cayó a los seis meses: hoy va por la reelección”, afirmó Santilli.

El funcionario superó sin sobresaltos su paso por la Cámara alta. El funcionario eligió un tono mayormente moderado y no tuvo cruces salientes con la oposición, más allá de algunos planteos del peronismo que respondió con más énfasis. En el Salón Azul, a metros del recinto, decenas de asesores de la Jefatura de Gabinete se instalaron para asistir al funcionario en tiempo real ante las consultas más técnicas.

Santilli aprovechó la ocasión para alentar a que se apruebe la reforma política en la sesión de este jueves en el Senado. En el Gobierno se muestran optimistas y calculan tener unos 39 votos. “Tienen la oportunidad de dar un paso hacia adelante”, le dijo el “Colo” a los senadores. La jornada en el recinto comenzará al mediodía y también incluye la ley de ludopatía, pliegos judiciales y varios otros temas no conflictivos.

El jefe de Gabinete se preocupó especialmente por desligar al Gobierno de la polémica propuesta de las listas colectoras. “El proyecto que nosotros enviamos no contempla colectoras. Es un debate que surgió en la Cámara o en algún gobernador que planteó la idea”, dijo, sin dar nombres propios.

“El proyecto del Gobierno planteaba una visión de ir a votar menos veces; que no cueste USD 200 millones (las Paso); y que la gente no tenga que estar las 24 horas viendo la publicidad electoral”, subrayó. Por eso, agregó que la propuesta oficial estaba “orientada hacia la sociedad” y no a la política.

También llamó a aprobar la Ley de Defensa de Soberanía Nacional, que está vinculada a la cuestión Malvinas. El proyecto es especialmente impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo y quedará para las sesiones extraordinarias, según se definió en la Mesa Política del Gobierno.

Una de las preguntas más incómodas que tuvo que responder Santilli fue dónde se encuentran las reservas de oro del Banco Central. “Parte de las tenencias está en las bóvedas del Banco Central y el resto está en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), con asiento en Basilea, Suiza. Añadió que hay “tres auditorías” realizadas sobre el tema y sentenció: “Las reservas están perfectamente cuidadas. No le demos más vueltas”.

Por otra parte, negó una crisis en el hospital Garrahan y mostró una foto “del antes y el después” de la institución, aunque no brindó datos concretos. “Hay un relato, pero esta es la realidad”, dijo. Los senadores del PJ habían colgado en sus bancas unos muñequitos quitapenas como símbolo de apoyo al Garrahan, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel se los hizo retirar.

También reivindicó que “este gobierno es el que menos ATN da” y recordó que “esa plata de los Aportes Tesoro Nacional es para problemas financieros, o como ahora, que le hemos dado al Litoral por las inundaciones, o inclemencias climáticas”.

Defensa de la gestión económica

Entre los resultados económicos, Santilli destacó “la reducción de la inflación anual del 211% al 30%, la baja de la pobreza del 57% al 32% y los tres años consecutivos de superávit financiero”. También resaltó que “se redujeron o eliminaron 25 impuestos: casi 4 puntos del PBI que volvieron al bolsillo del que trabaja y produce. Son 28 mil millones de dólares recuperados para los argentinos”.

Además, hizo énfasis en el crecimiento de las exportaciones argentinas, que alcanzaron según su versión 87.000 millones de dólares en los primeros diez meses del año.

Puso de relieve la aprobación de 30 proyectos de inversión bajo el Rigi (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) por casi 80 mil millones de dólares que van a generar 150 mil puestos de empleo, y anticipó que hay en marcha 21 proyectos por 151 mil millones de dólares y 117 mil puestos de trabajo. Aclaró, frente a una pregunta de un senador peronista, que este esquema tiene “cero costo fiscal”.

En materia de seguridad, le hizo un guiño a la jefa del bloque oficialista y exministra del área, Patricia Bullrich, al señalar que se pasó “de más de 9.000 piquetes a cero”, que “la Argentina alcanzó la tasa de homicidios más baja de su historia”, y que “este año se realizaron más de 17.000 procedimientos contra el narcotráfico”.

Bullrich, por su parte, destacó en redes sociales la presencia del ministro coordinador: “En esta Cámara aprobamos de las más importantes transformaciones del último tiempo, muchas de las cuales mencionó en su exposición. Y vamos a seguir por ese camino”.