A pocas semanas del comienzo del verano en Brasil, el intendente de Florianópolis, Topázio Neto, lanzó una invitación particular a los turistas argentinos. A través de un video grabado en español, los convocó a vacacionar en la ciudad y les recordó, entre sonrisas, que también espera que gasten dinero durante su estadía.

“Queridísimos hermanos, los extrañamos. Acá habla Topázio, el intendente de su segunda casa, Florianópolis”, comenzó el funcionario en la grabación, difundida en redes sociales.

El mensaje estuvo dirigido a los argentinos que cada año eligen las playas de Santa Catarina para pasar sus vacaciones. Entre los destinos mencionados apareció Canasvieiras, uno de los balnearios con mayor presencia de visitantes del país. Neto destacó sus aguas cálidas y extendió la invitación al resto de la isla, al señalar que cuenta con otras 99 playas para conocer.

También hizo referencia al tereré, una de las costumbres que suelen acompañar a los turistas argentinos durante sus vacaciones.

Obras viales y medidas de seguridad en Florianópolis

Además de promocionar los atractivos naturales, el intendente puso el foco en los preparativos para recibir a los visitantes durante la temporada alta.

En particular, destacó las obras realizadas sobre la ruta SC-401, uno de los principales corredores de circulación hacia el norte de Florianópolis. Según explicó, la renovación de la calzada apunta a mejorar las condiciones del tránsito.

La seguridad fue otro de los puntos mencionados. Neto aseguró que se incrementó la presencia policial y que se instalaron más cámaras de vigilancia, algunas equipadas con sistemas de reconocimiento facial. A partir de estas medidas, definió a Florianópolis como “la capital más segura de Brasil”.

La invitación de Florianópolis al bolsillo argentino

En el tramo final del video, el funcionario dejó de lado el tono institucional y recurrió al humor para dirigirse a los visitantes: “Todo organizado para que vos solo disfrutes y dejes unos pesos en nuestros hoteles, restaurantes y servicios en general, ¿no es cierto?”, expresó.

La convocatoria se produce en un contexto de interés de los argentinos por los destinos brasileños. La evolución del tipo de cambio entre el real y el dólar es uno de los factores que inciden en los costos de las vacaciones para quienes viajan con ahorros en moneda estadounidense.

En las últimas semanas, la cotización del dólar en Brasil se acercó a los seis reales, frente a los 4,97 que registraba a comienzos de octubre. La depreciación de la moneda brasileña estuvo atravesada por la incertidumbre de los mercados sobre la situación económica del país y llevó al Banco Central a intervenir para moderar su caída.

En ese escenario, Florianópolis busca mantener su lugar entre los destinos elegidos por los turistas argentinos. Neto cerró el mensaje con una última referencia al vínculo entre ambos países y aseguró que esperan a los visitantes “como buenos amigos que se ven año tras año”.