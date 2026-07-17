River se enfrenta a Aldosivi por la Copa Argentina: formaciones, hora y TV

River y Aldosivi se miden en Salta en el regreso a la actividad del futbol argentino.

En medio de la espera para la gran final del Mundial, el futbol argentino volvió a la acción y esta noche River saltará a la cancha. El Millonario abrirá su segundo semestre en Salta ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Para este duelo, el equipo de Chacho Coudet tendrá varias bajas: Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel, que están con la Selección Argentina, y las lesiones de Sebastián Driussi, Juan Carlos Portillo y Agustín Ruberto.

Las buenas son que podrá contar con cuatro refuerzos para este encuentro: Giovanni González, Mauro Arambarri (que serán titulares), Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Estos dos últimos tendrán su segunda etapa en el Millonario. River tratará de regresar a la actividad con una alegría, tras la dura derrota en la final del Apertura ante Belgrano.

Por otro lado, Aldosivi quiere cambiar la cara después de un flojo primer semestre, donde terminó en la 14° posición del grupo B en el torneo Apertura y no ganó ningún partido. El gran objetivo del Tiburón será la permanencia en Primera División.

El ganador del duelo entre el Millonario y el Tiburón se enfrentará a Independiente Rivadavia en octavos de final. En el primer turno de la jornada de Copa Argentina se medirán San Lorenzo y Deportivo Riestra a las 18:45 en el estadio de Deportivo Morón.

Formaciones, hora y TV

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno o Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Lucas Acosta; Elías López, Néstor Breitenbruch, Nicolás Zalazar, Federico Laureli; Rochi González, Nicolás Linares, Matías Godoy, Agustín Palavecino o Lucas Castro; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Hora: 21:45.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Padre Martearena de Salta.