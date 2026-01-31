River visita a Rosario Central en un duelo exigente en el Gigante de Arroyito: formaciones, hora y TV

River es uno de los cuatro equipos que ganaron sus dos primeros partidos en el Torneo Apertura. En su debut, visitó a Barracas Central y lo derrotó por 1 a 0 con un gol de cabeza de Gonzalo Montiel, tras un magnífico centro de Juan Fernando Quintero. El colombiano, además, fue la figura excluyente en la segunda fecha, cuando el Millonario venció 2 a 0 a Gimnasia de La Plata en el Monumental gracias a un doblete suyo.

Este domingo, desde las 21:30, el Millonario visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en una prueba muy exigente frente al último campeón de la Liga 2025, que fue el conjunto que más puntos sumó en la tabla anual bajo la conducción de Ariel Holan.

Gallardo, con un cambio obligado en defensa

El Muñeco no metería demasiada mano en el equipo que fue titular ante Barracas y Gimnasia, aunque tendrá una baja obligada: Matías Viña, el lateral izquierdo uruguayo recientemente incorporado desde Flamengo, fue expulsado ante el Lobo y no estará disponible en Rosario.

Para reemplazarlo, Gallardo analiza distintas alternativas. Por un lado, Marcos Acuña está en la recta final de la recuperación de su lesión y, si responde bien físicamente, podría jugar su primer partido oficial del año.

En caso contrario, lo más probable es que Lautaro Rivero ocupe el lateral izquierdo y Paulo Díaz regrese al once titular como zaguero central, acompañando a Lucas Martínez Quarta.

En el mediocampo, River mantendría la fórmula que le dio resultados en este arranque: Aníbal Moreno y Fausto Vera como doble eje, junto a Tomás Galván. Juanfer Quintero será el enganche, partiendo desde la derecha, mientras que Sebastián Driussi será el centrodelantero y Facundo Colidio se moverá por la izquierda.

Otra incógnita pasa por el arquero. Franco Armani recién regresaría la próxima semana, pero quien ya se recuperó es el cipoleño Ezequiel Centurión, que incluso sumó minutos en un amistoso con la Reserva. La decisión quedará en manos del entrenador: sostener a Santiago Beltrán, el juvenil que no recibió goles en sus cuatro encuentros disputados (dos amistosos y dos oficiales), o darle la titularidad al rionegrino.

Rosario Central quiere hacerse fuerte en casa

Rosario Central tuvo un inicio irregular en el Torneo Apertura. En su debut como local cayó ante Belgrano: comenzó ganando con un penal -polémico- convertido por Ángel Di María, pero el Pirata lo dio vuelta con dos goles a los 88 y 89 minutos.

Sin embargo, el Canalla cambió la imagen en su segunda presentación, cuando este miércoles visitó a Racing en Avellaneda y logró un valioso triunfo por 2 a 1, con un golazo de Di María y otro de Alejo Véliz.

Para este encuentro, Jorge Almirón podrá contar con todos sus refuerzos. Alexis Soto ya debutó, mientras que el ex Boca Guillermo «Pol» Fernández podría tener su primera aparición, al igual que Julián Fernández.

Un dato llamativo: en los últimos 10 enfrentamientos en el Gigante de Arroyito, River solo le ganó una vez a Rosario Central. Sin embargo, siete terminaron en empate y dos fueron victorias del Canalla.

Formaciones, hora y TV

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River: Santiago Beltrán o Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Hora: 21:30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.