Malas noticias en River: Conmebol le abrió un expediente a dos referentes

Marcelo Gallardo no recibió buenas noticias en la previa al duelo con Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Conmebol sancionó a dos referentes de River por incumplir el reglamento tras el partido frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Libertadores.

Los futbolistas en cuestión son Enzo Pérez y Gonzalo Montiel, quienes fueron notificados por la apertura de un expediente disciplinario. Según informó el máximo ente del fútbol sudamericano, ambos estaban designados para brindar declaraciones al finalizar el encuentro en el Allianz Parque, pero no cumplieron con esa obligación.

La infracción se encuadra dentro del artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2025. Si bien todavía resta definir la sanción, se estima que el castigo será económico y no deportivo, aunque habrá que esperar la resolución oficial en las próximas semanas.

Esta tarde desde las 18, en el estadio Gigante de Arroyito, el equipo de Marcelo Gallardo enfrentará a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia.

Cómo llegan River Plate y Racing al duelo por Copa Argentina

El Millonario no llega bien después de cuatro derrotas seguidas y la eliminación con Palmeiras en la Copa Libertadores. Hace 15 años que River no tenía una racha adversa así y la caída del último domingo ante Riestra como local aumentó la impaciencia de los hinchas.

Marcelo Gallardo vive uno de sus peores momentos como DT del club y, desde su regreso, nunca pudo darle continuidad a un rendimiento sostenido con mucho dinero gastado y sin títulos.

Por esa razón, la impresión es que el Millonario se juega más que Racing esta tarde dado que la Academia sí pudo avanzar a las semifinales de la Libertadores donde enfrentará a Flamengo.

Más allá de eso, los de Avellaneda están ante una chance inmejorable de darle otro golpe a River y continuar en triple competencia. En semifinales espera Independiente Rivadavia y en la otra llave están Argentinos Juniors y Belgrano. El que pase hoy sacará chapa de candidato.

El gran morbo del partido lo aportará la presencia de Maximiliano Salas en el Millonario. Su salida a mitad de año no cayó bien en Racing y ahora será el reencuentro. En la Academia no gustó la manera en que se manejó el delantero que presionó para irse por la cláusula de rescisión.

River no podrá contar con Enzo Pérez, al que le pusieron siete puntos de sutura en la rodilla luego de su corte contra Palmeiras en Brasil. Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero volverán en la defensa mientras que Facundo Colidio podría ganarse un lugar en la delantera junto a Salas.

En Racing, la novedad es que volvería Marcos Rojo. Costas lo pidió para este tipo de partidos y como llegó libre después del cierre del mercado de pases, solo puede jugar por copas y no en el torneo local.

Sus únicos minutos hasta el momento fueron en los octavos de final de Libertadores contra Peñarol. En la vuelta lo expulsaron cuando ya había salido y se perdió los dos cruces de cuartos contra Vélez.

También regresaría el roquense Facundo Mura por Gastón Martirena en el lateral derecho. La principal ausencia en la Academia es Juan Nardoni que se desgarró en la vuelta con el Fortín. El equipo no tuvo un buen clásico el domingo ante Independiente (0 a 0) pero en estos duelos eliminatorios suele dar un plus. Si el encuentro cumple con las expectativas previas, sin dudas será un partidazo.

La probable once de River Plate para enfrentar a Racing por los cuartos de la Copa Argentina

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

La probable once de Racing para enfrentar a River por los cuartos de la Copa Argentina

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Maravilla Martínez. DT: Gustavo Costas.