Roca RC reaccionó a tiempo y a puro try le ganó a Portugués en el debut

Roca RC tuvo reacción en el segundo tiempo para vencer a Portugués en Stefenelli.

Roca RC comenzó de la mejor manera su participación en el Torneo Regional Patagónico de rugby. El conjunto que dirige Alejandro Moreno supo reaccionar en la segunda etapa y se quedó con un gran triunfo sobre Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia por 51-12. Caía por 12-9 en la primera parte.

Al final, el resultado no refleja lo que mostró el desarrollo en el comienzo del partido para el local. El Rojo estuvo impreciso en el juego de manos y fue superado en todas las líneas por la visita en el primer tramo.

Sacó ventaja con un penal anotado por Natalini y después el quince chubutense dominó el juego y pudo marcar diferencias en el marcador. Así llegó el primer try a los 15 minutos con Benítez apoyando para Portugués.

El Rojo mejoró el juego de manos en el complemento y fue contundente. (Andrés Maripe)

Luego, a los 25 apoyó Paz y Mella se encargó de la conversión para poner arriba a Portugués antes del descanso.

En el complemento llegó la reacción del Rojo con un contundente 42-0 que lo llevó a convertir seis tries y dar vuelta el 12-9 de la parte inicial a favor de los comodorenses.

Rodrigo Natalini fue el goleador del Rojo en el debut en el Patagónico. (Andrés Maripe)

A partir de los 10 minutos, llegaron los tries de Santiago González-2-, Lucas Pereira, con otros dos, Bruno Coliñir y Rodrigo Natalini, que apoyó el suyo, y anotó todas las conversiones para convertirse en el goleador del juego con 26 puntos.

En la próxima fecha Roca RC será visitante de Marabunta en Cipolletti.