La doble fecha de la Selección Argentina que cerró el 2026 dejó el porrazo contra Uruguay en La Bombonera (1-2) y la goleada ante Costa Rica en el Kempes (7-0), pero además un par de datos con jugadores de rica historia en la Albiceleste: Dibu Martínez y Julián Álvarez, campeones del mundo en Qatar y referentes del actual proceso.

El arquero alcanzó el récord de vallas invictas que tenía Sergio Chiquito Romero en soledad, mientras que el delantero se metió en el top 20 de los goleadores históricos del equipo nacional. Son pilares para Lionel Scaloni y lo ratificaron en este cierre de temporada.

La marca de Dibu, en 25 partidos menos

Después de haber sido suplente contra la Celeste, Martínez volvió al arco de la Selección y terminó con el arco en cero. Así llego a las 47 vallas invictas e igualó la marca de Romero. Claro que la diferencia es sustancial, porque el campeón del mundo lo hizo en 71 partidos y el ex Racing y Boca necesito de 96 partidos para alcanzar ese registro.

El año que viene, en las fechas FIFA de marzo y junio, Dibu redoblará la apuesta y seguramente quedará solo en la cima. Aunque fue operado de la mandíbula el 17 de octubre, el arquero quiso estar, pidió jugar y tuvo su premio.

Julián en en el Top 20

Julián Álvarez hizo el desucento contra Uruguay, facturó por partida doble ante Costa Rica y así alcanzó los 19 gritos en la Selección Argentina. Fueron suficientes para meterse en el top 20 y, claro está, tiene margen para seguir con su escalada.

El atacante de Calchín llegó a esa cifra en 64 partidos y tiene un promedio de 0,28 por encuentro. Con estos tres tantos, pasó la línea de dos emblemas del fútbol argentino como Domingo Tarasconi (18 goles en 24) y Omar Corbatta (18 en 43). Alcanzó a Norberto Tucho Méndez (19) y quedó a uno de Mario Alberto Kempes, José Manuel Moreno y José Sanfilippo. En otra historia están Lionel Messi (126), Gabriel Batistuta (54), Martínez y Sergio Agüero, ambos con 42.

Los máximos goleadores de la Selección Argentina