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Con un doblete de Messi, Inter Miami venció a Colorado Rapids en su primer partido sin Mascherano

Luego de la sorpresiva salida de Javier Mascherano como DT, las Garzas vencieron por 3-2 a los de Denver con dos tantos de Leo y otro de Berterame. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Las Garzas vencieron por 3-2 a los Pids con dos tantos de Leo y otro de Berterame.

Las Garzas vencieron por 3-2 a los Pids con dos tantos de Leo y otro de Berterame.

Inter Miami le ganó 3-2 a Colorado Rapids por la MLS con dos goles de Lionel Messi, en el primer partido sin Javier Mascherano como DT. Tras la sorpresiva renuncia del entrenador argentino, Inter Miami infló el pecho y consiguió los tres puntos en Denver. 

Los dos goles de Messi en el triunfo de Inter Miami

Con un doblete de Lionel Messi y otro grito de Germán Berterame, las Garzas se impusieron por un ajustado 3-2 ante Colorado Rapids, que había igualado las acciones en una ráfaga de dos minutos tras ir 2-0 abajo.

Sin embargo, Leo apareció, frotó la lámpara y le dio un estreno feliz a Guillermo Hoyos al mando del elenco de La Florida. Las Garzas comenzaron arriba gracias a un tanto de penal de Lionel Messi y sobre el cierre del primer tiempo Germán Berterame puso el segundo.

En el complemento, dos distracciones le permitieron a los dueños de casa igualar el trámite y los de Ángel Guillermo Hoyos perdieron la ventaja de dos.

Sin embargo, en el epílogo, el rosarino firmó su doblete con una acción característica suya y puso cifras definitivas. Cuando finalizó el juego, fue galardonado como el MVP.

En cuanto a los argentinos, Mateo Silvetti salió lesionado y Rodrigo De Paul fue amonestado.


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Inter Miami le ganó 3-2 a Colorado Rapids por la MLS con dos goles de Lionel Messi, en el primer partido sin Javier Mascherano como DT. Tras la sorpresiva renuncia del entrenador argentino, Inter Miami infló el pecho y consiguió los tres puntos en Denver. 

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