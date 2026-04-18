Con un doblete de Messi, Inter Miami venció a Colorado Rapids en su primer partido sin Mascherano
Luego de la sorpresiva salida de Javier Mascherano como DT, las Garzas vencieron por 3-2 a los de Denver con dos tantos de Leo y otro de Berterame. Mirá los goles.
Inter Miami le ganó 3-2 a Colorado Rapids por la MLS con dos goles de Lionel Messi, en el primer partido sin Javier Mascherano como DT. Tras la sorpresiva renuncia del entrenador argentino, Inter Miami infló el pecho y consiguió los tres puntos en Denver.
Los dos goles de Messi en el triunfo de Inter Miami
Con un doblete de Lionel Messi y otro grito de Germán Berterame, las Garzas se impusieron por un ajustado 3-2 ante Colorado Rapids, que había igualado las acciones en una ráfaga de dos minutos tras ir 2-0 abajo.
Sin embargo, Leo apareció, frotó la lámpara y le dio un estreno feliz a Guillermo Hoyos al mando del elenco de La Florida. Las Garzas comenzaron arriba gracias a un tanto de penal de Lionel Messi y sobre el cierre del primer tiempo Germán Berterame puso el segundo.
Una chica en la tribuna🗣️: Messi Te Amoooooo !!!— KING MESSI 10 (@messi10_rey) April 18, 2026
Empower Field🗣️: Goooolllll !!!! pic.twitter.com/s2IqvOnJr4
En el complemento, dos distracciones le permitieron a los dueños de casa igualar el trámite y los de Ángel Guillermo Hoyos perdieron la ventaja de dos.
MESSI MAGIC AT MILE HIGH! 🤩 pic.twitter.com/cJaO56dDhI— Major League Soccer (@MLS) April 18, 2026
Sin embargo, en el epílogo, el rosarino firmó su doblete con una acción característica suya y puso cifras definitivas. Cuando finalizó el juego, fue galardonado como el MVP.
GOAAAAAAALLLLLL BERTERAME 2-0 for Inter Miami pic.twitter.com/G99wzq82m5— We Are Messi 🔟 (@WeAreMessi) April 18, 2026
En cuanto a los argentinos, Mateo Silvetti salió lesionado y Rodrigo De Paul fue amonestado.
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