Copa Davis: Argentina dejó pasar una chance y la serie con Corea del Sur quedó abierta

Trungelliti no pudo sumar el segundo punto de la jornada para la Argentina en la Copa Davis.

El equipo argentino de Copa Davis enfrenta a Corea del Sur como visitante. Es el cruce por la primera ronda de los Qualifiers en la ciudad de Busan. En la primera jornada, el saldo luego de dos encuentros fue de un punto para cada nación.

El primer partido de la serie lo ganó Thiago Tirante (95°) con un parcial de 2-6, 7-5 y 7-6 ante Hyeon Chung (392°). Poco después, Marco Trungelliti (134°) perdió contra Soonwoo Kwon, de 28 años, y quien se encuentra en el puesto 343 del mundo. Kwon se llevó el partido con 7-6 y 6-2.

Argentina viajó a Corea del Sur con una delegación compuesta por cinco tenistas debutantes. El capitán Javier Frana confirmó a Thiago Tirante (95°) y Marco Trungelliti (134°) como los singlistas para afrontar la llave inicial, mientras que Federico Gómez (197°) y Guido Andreozzi (32° en dobles) serán los encargados del punto de dobles.

El primer día se disputaron los dos partidos de singles. Luego del resultado de este sábado en la madrugada, será necesario jugar al menos uno de los dos singles restantes para definir al clasificado a la segunda ronda, en la que el ganador se medirá con Países Bajos o India.

La actividad continuará el domingo, con el partido de dobles entre Gómez y Andreozzi ante Uisung Park y Jisung Nam.

Más tarde se jugarán los últimos dos singles: primero Tirante frente a Kwon y luego, en caso de ser necesario, Trungelliti ante Chung. El orden podría modificarse según el desarrollo de la serie.