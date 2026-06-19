Francisco Cerúndolo avanzó a semifinales del ATP de Queen’s

Fancisco Cerúndolo sigue avanzando en el césped de Queen’s y clasificó a las semifinales del prestigioso ATP 500 con triunfo 7-6(1), 3-6 y 6-4 sobre el local Arthur Fery en cuartos de final. El argentino se impuso tras un trabajado primer set y aunque perdió las cuerdas del partido en el segundo, regresó a su eje para conquistar la tercera manga y también la clasificación a semifinales.

Luego de un decepcionante Roland Garros, Fran Cerúndolo se encuentra ante una gran oportunidad de sumar un título en la previa a la celebración de Wimbledon.

Hoy, en videos random: como fan en leer los labios a los protagonistas (?), buenardo este "Tengo unos huevos enormes" tras el cierre de una nueva y emocionante Cerúndolo Experience™pic.twitter.com/cScCdo6Azp — Marcos Zugasti (@marcos_z) June 19, 2026

Francisco Cerúndolo vuelve a una semifinal ATP tras cuatro meses

Francisco Cerúndolo llegó a Queen’s como el séptimo mejor clasificado, con Álex de Miñaur, sexto del Ranking ATP, como principal cabeza de serie. El australiano fue eliminado en octavos de final por Brandon Nakashima, quien enfrentará a Cerúndolo en semifinales.

Del otro lado del cuadro aparecen, como principales amenazas, Alejandro Davidovich y Tommy Paul, quienes se enfrentan entre sí en cuartos.

Francisco, único argentino en el cuadro, avanzó desde primera fase con triunfos ante los estadounidenses Aleksandar Kovacevic y J. T. Brooksby. Cerúndolo jugará su primera semifinal de la temporada desde el pasado febrero, cuando cayó ante Hanfmann en Santiago.

Campeón en el ATP de Buenos Aires, Fran clasificó a la tercera semifinal de su año y va por el segundo título de la temporada. Cerúndolo logró uno de sus cuatro títulos ATP en hierba, cuando venció a Tommy Paul en la final de Eastbourne en 2023.