Novak Djokovic habló del doping de Jannik Sinner: «Hay favoritismo»

Novak Djokovic opinó sobre la polémica del doping de Jannik Sinner y afirmó que la mayoría de los tenistas perdieron la fe en las autoridades tras la suspensión de tres meses al número 1 del mundo. Indicó que hay una sensación generalizada de que hay “favoritismo” hacia las estrellas más grandes del deporte.

El ganador de 24 títulos de Grand Slam hizo un llamado a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y a la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) para que reformen sus procesos para tratar los casos de dopaje “porque el sistema y la estructura, evidentemente, no funcionan”.

“En este momento hay una falta de confianza, en general, por parte de los tenistas, tanto hombres como mujeres, hacia la AMA y la ITIA y todo el proceso”, dijo Djokovic en el Abierto de Qatar.

Sinner, el tenista número uno del mundo, llegó a un acuerdo con la AMA el sábado para aceptar una suspensión que le permitirá volver antes de Roland Garros, en mayo sin tener que perderse un solo Grand Slam.

Esto ocurrió después de que la ITIA decidió no suspender a Sinner por lo que consideró una contaminación accidental en marzo pasado por un esteroide anabólico prohibido.

La corta suspensión de Sinner se produjo después de que la campeona de cinco Grand Slam, Iga Swiatek, aceptara una inhabilitación de un mes en noviembre tras dar positivo por una sustancia prohibida que dijo haber consumido accidentalmente debido a un medicamento no recetado.

Ambas suspensiones son mucho más cortas que las que otros tenistas y otros deportistas han recibido en casos similares.

“No es una buena imagen para nuestro deporte, eso es seguro”, dijo Djokovic, quien fue el número uno en el tenis masculino durante mucho tiempo. “Una mayoría de los jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los últimos meses, que no están contentos con la forma en que manejó todo este proceso (para Sinner)”, agregó.

“La mayoría no creen fue justo y sienten que hubo favoritismo. Parece que casi puedes influir en el resultado si eres un jugador de élite, si tienes acceso a los mejores abogados y demás”, disparó.

El manejo del caso de Sinner ya había generado preguntas sobre doble moral, y cuando se anunció la suspensión fue ampliamente criticada por otros jugadores. Las pruebas positivas se revelaron públicamente en agosto porque Sinner apeló con éxito la prohibición provisional de jugar. Luego ganó el Abierto de Estados Unidos en septiembre y el Abierto de Australia en enero.

La explicación de Sinner para su positivo fue que las trazas de Clostebol en su muestra de dopaje se debieron al masaje de un entrenador que usó la sustancia después de cortarse un dedo. La AMA aceptó la explicación.

Djokovic dijo que no cuestiona la inocencia de Sinner y Swiatek, pero que él y otros jugadores están frustrados por el manejo inconsistente de los casos de dopaje.