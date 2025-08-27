Tomás Etcheverry perdió ante Jiri Lehecka y quedó eliminado en la segunda ronda del US Open

Tomás Etcheverry quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer en cuatro sets ante el checo Jiri Lehecka. Más tarde será el turno de otro argentino: Francisco Comesaña se medirá ante Cameron Norrie en un duro compromiso.

El tenista argentino (59° del ranking ATP) no pudo con Lehecka, actual número 21 del mundo, que se impuso por 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4. El historial entre ambos en el circuito quedó igualado 2-2.

En tanto, el marplatense Comesaña (54°) vivirá otra prueba exigente al enfrentar al británico Cameron Norrie, actual 35° del mundo. Este encuentro se podrá ver no antes de las 15, con televisación de ESPN y Disney+.

Será el primer cruce entre ambos y, en los papeles, el zurdo inglés parte con ventaja. A pesar de eso, el argentino llega en un gran momento, tras superar en primera ronda al joven local Alex Michelsen y con la confianza de haber sumado grandes victorias a lo largo de la temporada.

Comesaña viene de un 2025 que lo consolidó en el circuito. Fue semifinalista en el ATP 500 de Río de Janeiro, donde sorprendió al eliminar al alemán Alexander Zverev.

Además, ya sabe lo que es brillar en un Grand Slam: en Wimbledon 2024 había dado uno de los golpes del torneo al vencer a Andrey Rublev, sexto preclasificado.

Ahora, buscará repetir la historia en Nueva York frente a un rival de mayor experiencia en estas instancias.