Torneo Clasificatorio: Independiente de Río Colorado y Deportivo Beltrán debutaron con triunfos

Este fin de semana comenzó una nueva edición del Torneo Clasificatorio. El certamen cuenta con la participación de 9 equipos de la provincia de Río Negro y otorgará una plaza al Regional Federal Amateur.

Es la primera vez que el torneo se realiza en esta parte del año, ya que a partir de 2026 la quinta categoría del futbol argentino se disputará desde agosto.

En el inicio de la zona B, se disputó el clásico de Río Colorado. Ante su gente y en el estadio Antonio López Belzagui, Independiente no dejó dudas y goleó 3-0 a Atlético. Guillermo Valenzuela abrió el marcador, Lucas Quijada aumentó la diferencia y Antonio Erburu selló la victoria.

Independiente comenzó con el pie derecho en el Clasificatorio.

En el otro encuentro del grupo, Deportivo Beltrán hizo valer su localía y derrotó a Atlético Lamarque por 2-1. Yoni Ortega anotó por duplicado para el ganador y Sergio Farías convirtió para la visita. El equipo que quedó libre en esta primera fecha fue Villa Congreso de Viedma.

Deportivo Beltrán se quedó con tres puntos clave en su casa.

En la segunda fecha, Villa Congreso debutará de local recibiendo a Atlético Río Colorado, que tratará de recuperarse del duro golpe ante su clásico rival. Además, Deportivo Beltrán enfrentará a Independiente de Río Colorado, uno de los candidatos a quedarse con la zona. El equipo que tendrá libre será Atlético Lamarque.

La Zona 1 inicia este fin de semana

La Zona 1 del Torneo Clasificatorio, que tiene cuatro participantes, arrancará este domingo. En la primera fecha, en el choque de los equipos de Liga Confluencia, Unión Deportiva Catriel recibirá a La Amistad. El equipo cipoleño es el gran candidato en el certamen, ya que en la edición pasada del Regional Amateur estuvo a un paso del ascenso al Federal, cayendo en la polémica final ante FADEP.

Además, los representantes de LIFUBA se enfrentarán entre sí: Puerto Moreno se verá las caras contra Arco Iris. Cabe destacar que en ambos grupos se enfrentarán todos contra todos ida y vuelta.