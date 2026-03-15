Triunfo de Neuquén RC y derrota de Marabunta en el debut del Regional Patagónico

En su debut por el Torneo Regional Patagónico de Rugby, los equipos de la Unión del Alto Valle tuvieron un domingo dispar.

Neuquén RC, campeón defensor, empezó con el pie derecho como local al vencer por 38 a 18 a Chenque RC de Comodoro Rivadavia. Fue un triunfo claro con un diferencia de un try en la primera mitad (17-10) y de tres al final.

El Azul enfrentará dentro de dos semanas a Sportiva de Bahía Blanca en el repechaje para el Torneo del Interior B. Por ese grupo, Trelew RC le ganó 24 a 7 a Las Águilas ayer en Ushuaia. Los chubutenses recibirán a los neuquinos en la próxima fecha en abril.

En Rawson, Marabunta no corrió con la misma suerte y perdió 38 a 32 con Bigornia. La mayoría de las anotaciones fueron en una primera mitad movida.

(Foto: Gentileza Daniel Feldman – Diario Jornada)

El local marcó cuatro tries en ese lapso contra los tres de la Hormiga que fueron de Alfonso Rosales, Luca Payotte y Mateo Nogueira. El Verde recibió tres amarillas casi seguidas y los chubutenses lo aprovecharon para irse 19-15 arriba al descanso.

Marabunta se puso al frente con otro try de Mateo Nogueira y con uno de Facundo Nogueira llegó a estar arriba 32-31 pero se le escapó con un try agónico del rival. Por ese grupo, Roca RC derrotó 51 a 12 a Deportivo Portugués ayer como local.