Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026, está cerca de jugar en Barcelona.

Rodri Hernández rechazó la propuesta del Real Madrid y comunicó su decisión de continuar su carrera en Barcelona, que inició las negociaciones con el Manchester City para intentar cerrar su incorporación por una cifra estimada entre 60 y 70 millones de euros. El mediocampista español mantuvo conversaciones con ambos clubes, pero finalmente dio el visto bueno al proyecto deportivo encabezado por Hansi Flick y priorizó el estilo de juego del conjunto catalán.

El mediocampistra español también habría alcanzado un principio de acuerdo sobre sus condiciones personales, aunque todavía resta que Barcelona y el Manchester City definan la estructura y el monto definitivo de la transferencia.

La institución inglesa pretende recibir una suma cercana a los 70 millones de euros debido a que el futbolista todavía tiene contrato, mientras que la primera propuesta preparada por el Barça rondaría los 50 millones.

Sin embargo, la voluntad del jugador podría resultar determinante para acercar las posiciones y encontrar una fórmula que permita concretar la operación.

Real Madrid había mantenido contactos preliminares con el entorno del mediocampista y con Manchester City, pero Rodri no terminó de convencerse de la propuesta y comunicó que su preferencia era incorporarse al Barcelona.

El club catalán considera al volante de 30 años como una pieza ideal para fortalecer el centro del campo por su capacidad para recuperar la pelota, ordenar al equipo y participar en la construcción del juego.

Rodri llegó a Manchester City en 2019 procedente del Atlético de Madrid y se convirtió en uno de los futbolistas fundamentales del ciclo de Pep Guardiola, con el que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial de los clubes, el acuerdo con el jugador representa el paso decisivo de una operación que Barcelona pretende resolver durante los próximos días.