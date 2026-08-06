Conmebol rompió el silencio sobre la crisis en FIFA: fuerte rechazo a la privatización y un llamado a la unidad

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó postura en medio de la crisis institucional que atraviesa la FIFA. Luego de que la UEFA ratificara su rechazo a la conducción de Gianni Infantino y mantuviera el boicot a los próximos Mundiales organizados por el organismo, la entidad presidida por Alejandro Domínguez difundió un contundente comunicado en el que pidió preservar la institucionalidad, fortalecer el diálogo y recordó que «primero está el fútbol».

En su declaración oficial, el Consejo de la Conmebol celebró la decisión de la FIFA de retirar la propuesta vinculada a FIFA Forward Enterprise (FFE), el proyecto impulsado por Infantino que contemplaba la venta de participaciones de las Copas del Mundo a entidades privadas y que había generado un fuerte rechazo dentro del fútbol internacional.

Sin embargo, la entidad madre del fútbol sudamericano también expresó su preocupación por la forma en que se impulsó la iniciativa. «Expresa de manera unánime su preocupación por las reiteradas acciones unilaterales adoptadas sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos para el tratamiento de este tipo de situaciones», señaló el comunicado.

Además, la Conmebol lamentó que el foco del fútbol mundial se haya desplazado desde lo deportivo hacia una crisis de gobernanza. «En cuestión de días, el fútbol pasó de ocupar el centro de la atención mundial por la realización de un extraordinario evento deportivo a concentrar el debate público en asuntos vinculados con su gobernanza», sostuvo.

La entidad también recordó que la FIFA reformó sus estatutos hace más de una década con el objetivo de fortalecer la transparencia, el buen gobierno y los procedimientos democráticos para resolver conflictos internos.

«Quienes tienen la responsabilidad de conducir nuestras organizaciones deben privilegiar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando esos principios se dejan de lado, pierde el fútbol y perdemos todos.»

Uno de los puntos más contundentes del documento llegó sobre el final, cuando el Consejo dejó en claro que el futuro del fútbol debe construirse respetando los mecanismos institucionales de la FIFA y el proceso democrático para elegir a sus autoridades.

La Conmebol recordó que el 18 de noviembre de 2026 vencerá el plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la FIFA y que posteriormente serán las 211 asociaciones miembro las encargadas de elegir al próximo titular del organismo.

«La Conmebol no acompañará ninguna actuación o procedimiento que desconozca o se aparte de dichos mecanismos institucionales». El comunicado concluyó con un llamado a preservar la unidad de la familia del fútbol, fortalecer el diálogo y respetar plenamente las reglas de gobernanza. «Porque, por encima de cualquier diferencia, primero está el fútbol».

La comunicado de Conmebol llegó tras el enfrentamiento entre UEFA y FIFA

El pronunciamiento de la Conmebol se conoció poco después de la reunión que la FIFA celebró en Rabat, Marruecos, donde la conducción del organismo admitió errores en el manejo del proyecto de FIFA Forward Enterprise y ratificó su respaldo a Gianni Infantino.

A través de un comunicado, la federación internacional aseguró que el secretario general y los miembros de la Junta Directiva presentes manifestaron su «pleno apoyo» al presidente de la FIFA y calificaron como «falsos y engañosos» los rumores que indicaban que Infantino ya había comprometido la sede de la final del Mundial 2030 con Marruecos.

Sin embargo, la respuesta no modificó la postura de la UEFA. La entidad que preside Aleksander Ceferin reiteró que mantiene su rechazo a la conducción de Infantino y recordó que las condiciones impuestas para levantar el boicot nunca fueron cumplidas.

Con información de Infobae