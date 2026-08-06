«UNRN Puertas Abiertas»: así será la jornada que mostrará la vida universitaria en Roca

La Universidad Nacional de Río Negro realizará una nueva edición de “UNRN Puertas Abiertas”, jornada destinada a estudiantes de escuelas secundarias, familias y personas interesadas en estudios superiores. Será el jueves 18 de septiembre, de 9 a 17, en el edificio académico de Roca, en Estados Unidos 750.

La propuesta se dirigirá a la comunidad de la región y acercará la vida universitaria de la Sede Alto Valle – Valle Medio. La actividad incluirá la presentación de 18 carreras de grado y de las ofertas de doctorados, especializaciones, cursos de posgrado y proyectos de investigación y extensión. También incorporará información sobre las carreras que la UNRN dictará en otras localidades de Río Negro, con el fin de mostrar el alcance provincial de la institución.

La iniciativa se orientará sobre todo a estudiantes de 4°, 5° y 6° año de escuelas secundarias y técnicas, en un momento clave para la orientación vocacional. La UNRN abrirá aulas y espacios institucionales para que las y los jóvenes conozcan el funcionamiento cotidiano de la vida universitaria, dialoguen con estudiantes y docentes y recorran las instalaciones antes de decidir un proyecto educativo futuro.

Cada escuela de la Sede Alto Valle – Valle Medio mostrará proyectos y actividades de sus carreras. (Foto: Gentileza).

Aulas temáticas, carreras y propuestas institucionales en el Alto Valle

Durante la jornada, cada aula del edificio se destinará a una escuela de la Sede, con muestras, exposiciones y actividades vinculadas con las carreras. La propuesta incluirá espacios para Arquitectura, Diseño Industrial, Diseño de Interiores y Mobiliario y Licenciatura en Diseño Visual, además de áreas para Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Medicina Veterinaria y Odontología. En cada una se detallará la formación específica de cada campo y sus posibles aplicaciones profesionales.

La oferta académica se extenderá a Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Exterior, Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Licenciatura en Geología y Licenciatura en Paleontología. También se sumará el Profesorado de Nivel Medio y Superior en Biología. La Sede presentará además la Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, la Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial y la Tecnicatura Universitaria en Enología, Bebidas Fermentadas y Destiladas.

En forma paralela, áreas de Extensión, Investigación y Vida Estudiantil dispondrán de espacios propios. Allí se exhibirán proyectos de vinculación con la comunidad, líneas de trabajo científico y propuestas culturales y recreativas. Se desarrollarán charlas sobre becas, deportes, actividad física y programas de acompañamiento para ingresantes, con información sobre requisitos, modalidades de acceso y recursos de apoyo a las trayectorias estudiantiles.

La Oficina de Estudiantes permanecerá abierta durante todo el horario de “UNRN Puertas Abiertas”. Su equipo orientará a quienes evalúen la posibilidad de continuar estudios superiores y ofrecerá asistencia para completar la preinscripción a las carreras de la Universidad. De este modo, la jornada integrará en un mismo espacio la difusión de la oferta académica y los primeros pasos formales hacia la inscripción.

Desde la organización se invitará a directivos y docentes de escuelas secundarias de la región a coordinar la participación de sus cursos por medio de un formulario de inscripción. Este mecanismo ordenará los recorridos y las franjas horarias, favorecerá una mejor distribución de grupos y facilitará el aprovechamiento de las actividades dentro del edificio académico.

Propuestas interactivas de Fundación YPF

Esta edición de “UNRN Puertas Abiertas” sumará actividades de la Fundación YPF. Una de ellas será la Sala de Escape, experiencia educativa e interactiva dirigida a estudiantes secundarios. La dinámica planteará desafíos sobre la matriz energética, la construcción de un generador eléctrico y la exploración de yacimientos de gas por medio de realidad virtual, con un enfoque lúdico sobre ciencia e industria. La propuesta formará parte del programa “Vos y la Energía”, que visitará escuelas y ferias de distintas regiones del país, entre ellas la Cuenca Neuquina.

Otra instancia destacada de Fundación YPF será V4LE, juego educativo destinado a estudiantes de nivel primario y secundario. Consistirá en una maqueta interactiva con cuatro estaciones que representarán etapas centrales de la industria del petróleo y el gas en la Argentina: exploración y extracción en un yacimiento, transformación en una refinería, almacenamiento y transporte en tanques y camiones y usos en el hogar. El dispositivo reforzará contenidos sobre producción no convencional de hidrocarburos mediante la participación activa de las y los estudiantes.

Por las características de estas experiencias, la cantidad de participantes se definirá con cupos. La Fundación y la UNRN acordarán mecanismos de selección de las escuelas que integrarán la Sala de Escape y V4LE, con el propósito de asegurar el desarrollo adecuado de cada actividad y el cuidado de los recursos disponibles.

Para consultas generales sobre la jornada, la UNRN pondrá a disposición los correos vidaestudiantil.avyvm@unrn.edu.ar, ingresoypermanenciaavvm@unrn.edu.ar y comunicacion.avyvm@unrn.edu.ar, canales que concentrarán información sobre la propuesta académica, el cronograma del día y las vías de participación de escuelas y personas interesadas.