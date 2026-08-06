Candela Arizaga volvió a negar violencia de género y pidió levantar las restricciones contra Facundo Moyano

Candela Arizaga, la novia del exdiputado Facundo Moyano, volvió a negar este jueves haber sido víctima de violencia de género por parte del sindicalista al declarar ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires Especializada en Violencia de Género, en el marco de la causa en la que él permanece imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

Candela Arizaga ratificó la inocencia de Facundo Moyano

La joven de 23 años concluyó su testimonio durante la tarde y, además, formalizó un cambio en su representación legal. Hasta ahora era asistida por el abogado Diego Storto, pero desde esta instancia pasó a ser representada por Roberto Herrera.

Tras la declaración, Arizaga habló con la prensa y reiteró que nunca sufrió agresiones por parte de Moyano. «Quiero que todo se solucione para ver a mi pareja», expresó al insistir en la inocencia del exdiputado y pedir que se levanten las restricciones judiciales impuestas en su contra.

Moyano continúa a disposición de la Justicia y tiene prohibido acercarse a menos de 200 metros de Arizaga, además de mantener cualquier tipo de contacto con ella por cualquier medio.

En su primera declaración pública sobre el episodio ocurrido el martes pasado en el barrio porteño de Belgrano, la influencer aseguró que atravesó un «brote psicótico» como consecuencia del consumo de estupefacientes.

Acompañada por su nuevo abogado, Arizaga afirmó que se encuentra «bien» y señaló que su perro permanece en la ciudad santafesina de Rosario. Mientras avanza la investigación, la Justicia mantiene vigentes las medidas de restricción dictadas contra Moyano, en el marco de la causa por presunta violencia de género.

Con información de NA