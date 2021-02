Diez paseos para el finde de Carnaval cerca de Neuquén y el Alto Valle

Cerca de la confluencia de los Río Neuquén y Limay, donde nace el Río Negro, los paisajes y los pueblos esconden secretos entre el olor de los frutales, el rocío del pasto de las chacras o el rojo de las montañas. Este fin de semana largo de Carnaval, hay una propuesta ideal para que larguen la cortadora de césped, dejen el orden de la casa para otro día y salgan a divertirse.

1- Villa El Chocón

Ir a El Chocón es un clásico de los fines de semana y si bien, para esta época es imposible hacer eventos, porque los intentos realizados demuestran que los turistas y locales relajan demasiado los cuidados para evitar contagios de Covid, la naturaleza y un manto de agua pura son las mejores opciones que tiene para ofrecer.

"La ocupación de los alojamientos habilitados viene muy bien, se hacen controles desde provincia. Los valores de los alquileres varían mucho, pero el promedio es de $1500, por persona, por día, para alojarse en una cabaña tipo. Luego hay complejos con piletas, hidromasajes y de mas categoría que tienen un precio mayor", dijo Fabiana Pueyrredón secretaria de Turismo local.

Las playas río arriba las grandes ciudades prometen aguas menos contaminadas.



Desde turismo recomiendan elegir el balneario Las Huellas, una playa de unos 1.500 metros de largo. Allí, se ofrece el servicio de guardavidas. A pocos metros, el mirador Del Faro no es una zona apta para bañistas pero ofrece una vista del embalse y es un lugar en el que se puede abordar todo tipo de embarcaciones. También pueden salir a hacer mountain bike o caminatas diurnas y nocturnas por la Represa, el Cañadón Escondido. Todavía no está habilitado el paseo por el museo municipal paleontológico Ernesto Bachmann, porque las obras que se están haciendo, no se terminaron.

Para comenzar el viaje, los visitantes deben completar el Registro de Ingresantes a Villa El Chocón 2020/21, pueden hacerlo antes de salir o en el momento de ingreso a la localidad. Además, deben cumplir las normativas provinciales, que son el certificado de circulación que se obtiene a través de la aplicación Cuidar de Nación y el Documento Nacional de Identidad.

2- Lago Mari Menuco

Es uno de los espejos de agua más elegidos por los habitantes de la Confluencia para ir a refrescarse en un día de calor. Hay incontables lugares para pasar la tarde, por los que acceden por las picadas que brotan de la ruta 51. Pero si buscás disfrutar del día en una playa conocida y con buena sombra, una buena opción es el Camping Mari Menuco, por su belleza y comodidad.

Para llegar al camping desde Neuquén hay que tomar la ruta 7 y doblar hacia la izquierda en la intersección con la ruta 51. Conducir unos 45,5 kilómetros y pasar la entrada al Club de Caza y Pesca Mari Menuco. Luego encontrarás la entrada al camping. Cuenta con una extensa costa arbolada, ideal para recostarse a descansar cerca del agua y refugiarse de los rayos del sol.

3- Los Barreales

Es otra de las alternativas para pasar las altas temperaturas al aire libre. Queda un poco más lejos que el lago Mari Menuco, pero, el ensanchamiento de la ruta 51 facilita el acceso. Hay que caminar varios metros hasta lograr la profundidad y eso resulta de gran alivio para las madres y padres que llevan a sus hijos pequeños. Pese a que resulta un lugar ideal para ir en familia, es la playa preferida de los jóvenes que buscan pasar un día de diversión con música, bebidas, agua y arena.

Para encontrar una de las mejores playas, conocida popularmente como el Istmo, hay que tomar la ruta 7, pasar Centenario y Vista Alegre y empalmar con la ruta 51. A 45,5 kilómetros se llega a un cartel que indica la entrada a “Gerencia Sierra Colorada” de YPF. Sobre la izquierda, se encuentra una casa abandonada y se abre un camino de ripio, transitable a poca velocidad. Luego, hay que recorrer dos 2 kilómetros más y a la derecha está la entrada de la paradisíaca playa.

4- Flotadas en el Río Limay

Si hay unos pesos disponibles, para que la familia invierta en diversión, las flotadas en el río Limay son una gran opoción. Desde hace unos años Sendas Patagónicas en sus oficinas del Paseo de la Costa ofrece actividades en contacto con la naturaleza aprovechando los paisajes de la isla. Hay flotadas en balsas, flotadas de pesca con mosca, observación de aves, cicloturismo y senderismo.

Para este fin de semana largo ofrecen diferentes excursiones para la familia y/o vínculos estrechos de hasta 8 personas por balsa. El sábado 13, de 10 a 13 horas harán el cruce del Limay, el domingo 14, la flotada hasta la confluencia de los ríos de las 9 a las 12 del mediodía, el lunes 15, volverán con una flotada hacia la confluencia pero de 16 a 19. Y también habrá alquiler de bicicletas Tandem dobles y simples. Consultas: (0299) 156 324315.

Precios $1500 por persona, por día, sale alojarse en una cabaña en Villa El Chocón. $300 por carpa y de $500 en casos de casillas rodantes y motorhome, sale una noche en Fortín Lagunita, el balneario de Ingeniero Huergo.

5- Casa de Té & Agroturismo Los Chalets en Centenario.

Para pasar un día en la chacra, bajo árboles grandes y a metros de plantaciones de frutales, que se pueden recorrer, nada mejor que ir a Los Chalets de Centenario. Antes de entrar de lleno al casco céntrico de la localidad de Centenario a 17 km al norte de Neuquén capital, a mano derecha y a unos 2000 metros hacia adentro (muy bien señalizado por carteles) se encuentra este establecimiento familiar.

Una edificación típica de las chacras de la región que es administrada por su dueña, Nancy Sastre.

Se trata de una casa antigua con paredes de grosor ancho, ventanas grandes y techo de tejas; una edificación típica de las chacras de la región que es administrada por su dueña, Nancy Sastre. Y la invitación es a pasear, pero sobre todo a degustar de ricas tortas, obras maestras de la pastelería e infusiones con exquisitos aromas. Estará abierto jueves, viernes y sábado desde las 17 hasta las 22. Se sugiere reservar al teléfono 2994 65-1620.

6- Cipolletti

Desde la Isla Jordán, se cruza hacia la margen sur del río Negro por medio del puente y se llega al Área Natural Protegida Provincial Parque Cretácico. Allí se puede pasar un día en la meseta patagónica y el valle fluvial, descubriendo importantes recursos paleontológicos, arqueológicos y geológicos.

Cubre un área delimitada por el Limay, el embalse Ezequiel Ramos Mexía y la RP 74, hasta unos 12 km al sur de Cerro Policía.

El parque ocupa 510.855 has, desde la margen este del río Limay Medio (frente a la localidad neuquina de Picún Leufú) hasta la margen sur del nacimiento del Río Negro. El camino más recomendado para acceder es por Ruta Nº 237 hasta la Villa El Chocón y cruzar la represa El Chocón desde ese punto son 39 km hasta El Anfiteatro. En El Anfiteatro, a 75 km de Cipolletti hay troncos petrificados, los imponentes Gigantes en el lago E. Ramos Mexía se levantan a 112 km de la ciudad y el paisaje de las montañas es único.

7- Brazo Verde

Este verano, Brazo verde, una de las playas que dibuja el río en la zona de Paso Córdoba, a pocos kilómetros de Genaral Roca es la elegida. Para llegar hay que pasar la pulpería, doblar a la derecha por el camino de tierra y zigzaguear entre el paisaje árido de la meseta patagónica, que de a poco, se salpica de verde.

Al llegar algunos caballos pasan por el costado. En ese lugar, la playa, los bordes y hasta el agua se tiñeron de un furioso color esperanza. Brazo Verde, una playa tranquila y bonita de Paso Córdoba, es elegida para salir a remar, porque no hay tanta correntada, o hacer SUP, con tablas propias y los que no las tienen allí encontrarán a los chicos de Roca SUP, que te llevan a dar un paseo.

En General Roca, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, propone un recorrido y relatos didácticos y modernos sobre la riqueza biológica y geológica de la Patagonia. Se puede visitar de 8 a 21. Informaron desde la institución

8- Fortín Lagunita

El predio del balneario Fortín Lagunitas, en Ingeniero Huergo cuenta con cinco hectáreas de arboleda, un parador y tranquilidad. Sobre la costa del río hay miradores de madera para disfrutar de mates frente al paisaje de las islas que bordean el balneario.

Está habilitado el acampe de quienes hayan solicitado autorización para hacerlo.

Por la pandemia, se organizó que los turistas puedan quedarse en el lugar hasta la hora 0 y está habilitado el acampe de quienes hayan solicitado autorización para hacerlo. Para la colocación de carpas, casillas rodantes y motorhome, está habilitado el sector denominado Isla 1 e Isla 3. Las personas que concurran a la zona habilitada de acampe, deberán llamar antes al número 298 4918675. Para acampar el costo es de $300 por carpa y de $500 en casos de casillas rodantes y motorhome.

9- Viñedos del Lago Pellegrini.

La pequeña bodega rionegrina, Viñedos del Lago Pellegrini, es una chacra familiar de Cinco Saltos, que elabora ricos vinos y tiene algunas hectáreas de viñas. En el establecimiento de la familia Quilodrán, se pueden comprar vinos artesanales, pero también pasar un día completo. Ofrecen modernas instalaciones con una vista inigualable, parrillas, piscina y sombrillas.

El paseo se puede combinar con una visita al Lago Pellegrini, que se encuentra cerca de allí.

Para llegar hay que pasar el Arroyón y doblar a la izquierda.Tarifas: mayores $500, menores de 6 a 12 años $250. Menores de 5 años inclusive no pagan. Horarios de 9 a 20. Con reserva previa al whastapp 2995576375.

10- La Ruta del Vino neuquina y rionegrina

Neuquén cuenta con un circuito especial de Bodegas para los amantes del buen vino. Desde Neuquén (a unos 45,5 km), se accede a San Patricio del Chañarpor la RP 7. Hay que cruzar el Dique Ingeniero Ballester y continuar en línea recta 17 km. Al llegar podrás visitar 5 bodegas de primer nivel, todas ubicadas sobre la RP 7.

Ellas son Del Fin del Mundo, Malma, Familia Schroeder, Patritti y Secreto Patagónico. se pueden realizar visitas guiadas y comprar o degustar deliciosos vinos. Y, como la bebida nacional se marida muy bien acompañado, en muchas de ellas, podrás saborear platos regionales elaborados por chefs especializados.

En Río Negro, el turista también puede conocer las mejores bodegas de la provincia, degustar sus exquisitos sabores y comprar vinos de excelente calidad. En la zona del Alto Valle, hay varias las bodegas que abren sus puertas para que los visitantes puedan acercarse al mundo de la bebida nacional.

Bodega Humberto Canale en General Roca.

En Cipolletti está Bodega La Falda, Miras (Fernández Oro), Gennari (Fernández Oro), Del Río Elorza (Fernández Oro), Favre (General Roca), Humberto Canale (General Roca), Agrestis (General Roca), Aniello y Bodega Chacra en Mainqué y Favretto (Villa Regina).