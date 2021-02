Diez series y películas para anticipar San Valentín

La trilogía que filmó, con nueve años de diferencia una de otra, Richard Linklater, es una joya. No es una historia de amor con moño rosa. El gran valor de esta trilogía es que pinta las relaciones tal como suelen ser: no siempre con final feliz. La primera película transcurre en Viena, donde se conocen Jesse y Celine, en un viaje en tren; donde se enamoran y prometen volver a reunirse un año después. La segunda película es en París, y la tercera en Grecia. No sólo es un viaje por Europa. Es un viaje por el amor de pareja, con grandes diálogos.