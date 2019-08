Dólar: Incertidumbre y aumentos entre los comerciantes cipoleños

Con el pasar de los días, esta semana sigue marcando una sensación de, entre desconcierto y enojo en las calles cipoleños. Locales vacíos se sumaron a la imagen de carteles de alquiler adonde hubo negocios. Caras largas entre sus propietarios y la incertidumbre como factor principal. Los precios se remarcan entre un 15 y un 20%, y en algunos casos, minoritarios, no pasaban del 10%.

“Como nunca pasó, en todo este proceso de devaluación que venimos viviendo, nos avisaron de una que todo aumentaba un 15%”, contó Andrea, que hace 10 años tiene un kiosco sobre la calle Yrigoyen. “Pedidos que hice no los mandaron, y la verdad, lo que conviene es cerrar el negocio unos días, pero cerrás y tenés que pagar unas tarifas y alquiler impagable”, contrastó.

“¿Quién va a querer esta papa caliente?”, se preguntó desconcertada. “Durante los últimos años vi muchos cierres de comercios”, reconoció y aseguró categórica: “este fue el peor año desde que abrimos”.

Rosalía es dueña de una peluquería, hace poco cumplió un año y medio en la calle España. “Yo hasta ahora no modifiqué nada en los precios, pero en los insumos me aumentaron automáticamente desde este miércoles”, señaló.

“No puedo cobrar mil pesos por hacer una belleza de manos, pero los productos que vienen todos de afuera salen muy caros”, ejemplificó. Si bien sus clientes vuelven, siente desconcierto y cree que esto no va a mejorar.

“Yo solo pienso en trabajar”, manifestó y aseguró que “se tomen las medidas que tomen a mi no me va a modificar”. “Voy a ver en estos meses lo que pasa, sino, voy a tener que bajar la persiana”, relató con angustia.

La heladería Piré, conocido negocio familiar, también remarcó desde este jueves sus precios. “En los productos de cafetería remarcamos entre un 15% y un 20%, pero en heladería solo un 10%, más o menos”, reconoció Luis, uno de los propietarios de la sucursal que se mudó hace poco a la calle Villegas.

En cartelera, el kilo de helado quedó en $595. El año pasado la suba que aplicó la fábrica no llegó al 35%, cuando la inflación superó ampliamente esa cifra. El atraso respecto de la inflación se justificó en el hecho de que se trata de un comercio familiar, explicó Liliana, hermana de Luis. “Ajustas todo el tiempo en otras cosas, que no se desaproveche nada, apagas las luces, controlas que el gas no esté prendido inútilmente” relataron.

“Coca cola fue el único producto que directamente suspendió la venta”, reconoció Liliana. Ella alberga esperanzas en la moderación de la fórmula Fernández - Fernández, y él se identificó con el macrismo, pero sostuvo que ya no confía en esa fuerza y aseguró haber abandonado sus filas.

Para la Cámara de Comercio son medidas "parche"

José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio local valoró al paquete de medidas que busca aplicar el gobierno como un "parche" y un "placebo", y aseguró que se aplicarán "simplemente para llegar a octubre". Centró su mirada en las Pymes y festejó la posibilidad de que los combustibles no suban durante 90 días.

Por rubros 15% subirá la carne, en tres tramos semanales $100 podría alcanzar el costo de un kilo de pan

Consideró que con la situación actual, los comerciantes disminuyen su ganancia para no aumentar tanto el producto, porque tienen compromisos de pago en cheques liberados. Esto significa que están "en una cadena que no se puede parar, y necesitan vender".

"El pequeño comerciante trata de sostener una venta para cubrir tarifas y pagar a sus proveedores, terminan siendo rehenes del sistema y viven el día a día esperando una pronta solución" José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti

"Si no hay políticas de reactivación del mercado interno, que generen fuentes de trabajo, que pagan impuestos y que traigan crecimiento económico interno no vamos a salir adelante", sostuvo