Dos hombres fueron detenidos por violencia de género en Neuquén

Una mujer fue testigo de un episodio de violencia de género y consiguió auxiliar a la víctima. Salió a pedir ayuda, ayer cerca de las 19:30, y se cruzó a una patrullero, sobre calle Antártida Argentina, en la capital neuquina. Un hombre estaba golpeando a otra mujer en un domicilio cerca de allí. Los efectivos acudieron hasta el lugar, detuvieron al agresor y trasladaron a la víctima para que radique la denuncia una vez más: ya lo había denunciado en otra ocasión y tenía una orden de restricción contra su ex pareja.

En el barrio Don Bosco, otra mujer también fue violentada, pero esta vez por su pareja actual. En la vivienda familiar se desató una palea y el hombre arremetió contra su esposa. Intentó escapar cuando el personal policial llegó al domicilio y logró detenerlo. Acompañada por los efectivos, la víctima radicó la denuncia por primera vez.

El confinamiento dejó a muchas mujeres encerradas con sus agresores. La Oficina de Violencia de la Ciudad de Neuquén registró que durante la segunda etapa de la cuarentena las denuncias crecieron un 34,93%. Los casos relatados ilustran que la situación continúa latente.

La Policía de la Provincia informó que dos mujeres fueron asistidas en el día de ayer cuando eran violentadas. El primer hecho sucedió en calle Antártida Argentina y Cacique Catriel, luego de que una joven pidiera ayuda a una patrulla que circulaba por la zona.

Los efectivos detuvieron al agresor, que ya tenía una orden de restricción de acercamiento, pues no era la primera vez que golpeaba a su ex pareja. La mujer no requirió asistencia médica y, una vez más, realizó la denuncia en la Comisaría N°3.

Cerca de la media noche un grupo efectivos fue alertado por un nuevo episodio de violencia de género. Llegaron al sector de 127 Hectáreas, el barrio Don Bosco, y se encontraron con la escena: un hombre había golpeado a su esposa. Quiso escapar cuando vio llegar a la policía, pero pudieron atraparlo.

La victima no quiso que los médicos la revisaran, pero sí aceptó que la acompañen a formalizar la denuncia en la Comisaría N°41.